أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة أسوان.. الأسعار على أد الإيد

تشتهر محافظة أسوان بالعديد من الأماكن السياحية والتاريخية والطبيعية، التي تصلح لتكون أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة أسوان، حيث يقصدها السياح والمصريين للاستمتاع بتاريخ وطبيعة أسوان فور قرارهم بزيارة أسوان وقصد أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة أسوان بمختلف مراكزها الإدارية، أسوان وإدفوا وكوم أمبوا ونصر النوبة.

أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة أسوان

أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة أسوان تضم المعابد والمتاحف، من بينها متاحف «النوبة، النيل، أسوان»، وكذلك المعابد التى تضم معبدي أبو سمبل والمعابد الملكية، فضلا عن الجزر، وأشهرها جزيرة النباتات وفيلة وجزيرة إيجيلكا وكذلك كورنيش النيل وغرب سهيل والسوق.

أماكن الزيارة بأسوان بالعيد الكبير

تنشر «الوطن» أبرز أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة أسوان، وفقا لبيان محافظة أسوان بأماكنها السياحية وهي:

معبدا أبو سمبل

يُعد معبدا أبوسمبل من أهم معالم السياحة بمحافظة أسوان؛ شيدهما رمسيس الثاني أحدهما له والأخر ولزوجته، ويضم كلا منهما 4 تماثيل ضخمة للملك رمسيس الثاني، تتصدر المعبد، وعند أقدامه تماثيل صغيرة تمثل الأسرة لملكية وتضم أبناء الملك، وزوجته، وأمه، واشهر ما يميز المعبد واقعة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بقدس الأقداس، ويبلغ سعر تذكرة الزيارة للمصريين 20 جنيها، و150 جنيها لغير المصريين، بينما مواعيد الزيارة من 6 صباحا حتى 5 مساءً.

السوق السياحي بأسوان

يضم السوق السياحي مختلف المنتجات ذات الطابع المصري والفرعوني وكذلك الهدايا التذكارية والتوابل والعطارة التى تشتهر بها أسوان ويمتد على طول شارع المحطة حتى الكورنيش ويتاح طوال 24 ساعة.

معبد خونوم بأسوان

يقع تحت الأرض بمسافة تمتد أكثر من 9 أمتار ويقع في جزيرة ألفنتين، شُيِّده الملك تحتمس الثالث، ومتاح زيارته من 9 صباحا حتى 4 مساء.

معبد فيلة بمحافظة أسوان

شيد المعبد بالقرن الثالث قبل الميلاد لعبادة الآلهة إيزيس، وتخليد قصة إيزيس وأوزوريس وحبهما الخالد ويبلغ سعر تذكرته 20 جنيها للمصريين، ولغير المصريين 140 جنيها، وتتاح زيارته من الساعة 7 صباحا حتى 6 مساءً.

متحف النوبة

يضم متحف آثار لمختلف المراحل التاريخية التي مرت بها أسوان، وأهم قاعات المتحف تضم وصف لرحلة نقل آثار النوبة والنوبة القديمة، ويتاح للزيارة من7 صباحا حتى 9 مساء وسعر تذكرته 20 جنيها للمصرين و50 لغير المصريين.

جزيرة النباتات بأسوان

تعد جزيرة النباتات بأسوان من أشهر الأماكن التي تضم أندر النباتات في مصر والعالم ما بين النباتات الطبية والنباتات العطرية، ومفتوحة للزيارة للمصريين وغير المصريين من الساعة 7 صباحا حتى 5 مساء، بتذكرة تقدر بـ10 جنيهات للمصريين و50 جنيها لغير المصريين.