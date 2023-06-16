«بيطري الدقهلية» تكثف الحملات الرقابية على الأسواق قبل عيد الأضحى

أكد السيد حسانين، وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية، تكثيف المديرية للحملات الرقابية بمختلف الأماكن في الأسواق بالمديرية، الخاصة ببيع أضاحي العيد، قبل أيام من عيد الأضحى، الذي يأتي يوم 28 يونيو الجاري.

حملات مرورية على الأسواق بالدقهلية

وأوضح «حسانين» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المديرية نفذت جولة مرورية على كل الأسواق الخاصة ببيع الأضاحي المتواجدة داخل الإدارات المختلفة بالمحافظة، خاصة الأسواق الكبرى، مثل سوق «المنصورة، وبلقاس، وميت غمر، والسنبلاوين، وميت العامل».

وأشار السيد حسانين إلى أن المديرية نفذت دورة تعقيم من أجل تطهير كل الأسواق، وترقيم الحيوانات لضمان حمايه المواطنين من خلال شراء أضاحي سليمه لعيد الأضحى.

وأضاف وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية، أنه جرى الكشف على كل الحيوانات المتواجدة في الأسواق، من أجل الاطمئنان على سلامتهم، وسلامة اللحم الخاص بالأضاحي، خاصة مع إقبال المواطنين على تلك الأسواق لشراء الأضاحي قبل أيام من عيد الأضحى.

استمرار الحملات المرورية على الأسواق بالدقهلية

وأكد أن المديرية مستمرة في عمل حملاتها بشكل يومي على الأسواق في مختلف الإدارات، من أجل الاطمئنان علي صحة المواطنين، وسلامة اللحوم المطروحة، خاصة قبل عيد الأضحى، وإقبال المواطنين على شراء الأضاحي واللحوم.