على جمعة: استند في رفضي الانضمام للإخوان إلى أرضية شرعية وفقهية

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن رفضه الانضمام إلى جماعة الإخوان يستند إلى أرضية شرعية وفقهية، ومعه الدليل على ذلك، ولم يستطع الإخوان الرد على هذا الدليل.

رفض الانضمام للجماعة

وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news «عندما رفضت الانضمام إلى جماعة الإخوان، قالوا لي وهل يجوز أن نترك المسلمين هكذا دون جماعة، فقلت لهم ومن أخبركم بأن المسلمين بلا جماعة، فالجيش المصري هو جماعة تحارب العدو تحت راية ليست عمومية، لكن الإخوان تحارب تحت راية عمومية لا نعرف مصدر تمويلها ولا أين اتجاهكم ولا من تحاربون».

الإخوان لا ندري عنهم شيئًا

وتابع: «لكن الجيش المصري عندما يحارب العدو دفاعًا عن الأوطان فهذا شيء واضح ومعروف من أين جاء بسلاحه، لكن الإخوان لا ندري عنهم شيئًا، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نحارب تحت راية العمومية.. وكان هذا موقفي من جماعة الإخوان منذ أن كنت في العشرين من عمري».

يعد برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.