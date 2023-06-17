خطوات حجز تذاكر قطار أون لاين.. لو مسافر في العيد خارج القاهرة والجيزة

يستعد قطاع عريض من المواطنين للسفر خارج محافظتي القاهرة والجيزة، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ولهذا يبحث هؤلاء عن كيفية حجز تذاكر قطار أون لاين دون الحاجة لشباك التذاكر لاختصار الوقت.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي حجز تذاكر قطار أون لاين في عدة خطوات بسيطة.

حجز تذاكر قطار أون لاين

وبحسب الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فإن حجز تذاكر قطار أون لاين متاح للمسافرين ومن بينها قطارات تالجو المتاحة إلكترونيا للجمهور من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بحجز تذاكر القطارات بكافة أنواعها من خلال اختيار مستخدم جديد إذا كنت تسجل لأول مرة ثم اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.

وتتضمن خطوات حجز قطار أون لاين اختيار رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة التي يرغب السفر عليها، ثم ادخل بيانات الدفع المطلوبة عن طريق الفيزا، وأخيرا تعرض بيانات الحجز تلقائيا ويتم إرسالها للبريد الإلكتروني للمستخدم.

وفي وقت سابق قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ضمن الخدمات الجديدة التي تقدمها للمواطنين قبل عيد الأضحى تشغيل قطارات التالجو أرقام «2023/2025» و «2022/ 2024» يومياً بين «القاهرة- الإسكندرية» والعكس بنفس مواعيدها الحالية، وقيام قطار 2022 «الإسكندرية- القاهرة» من محطة الإسكندرية الساعة 9.00 صباحاً فقط أيام الجمع والعطلات وباقي أيام الأسبوع يتم قيامة بجدوله الحالي.

كما قررت امتداد مسير قطار 1006 / 1007 إكسبريس تهوية ديناميكية «القاهرة - سوهاج» والعكس إلى محطة نجع حمادي، بدلاً من انتهائه بمحطة سوهاج، وامتداد مسير قطاري 704 / 703 ركاب «مغاغة - سوهاج» والعكس لمحطة المنشأة، بدلاً من انتهائه بمحطة سوهاج