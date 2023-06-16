موعد إجازة عيد الأضحى في مصر 2023 وعدد أيامها

مع اقتراب العيد يود العاملون في القطاعين الحكومي والخاص معرفة مواعيد إجازة عيد الأضحى في مصر 2023 وموعد وقفة عرفات التي تحظى باهتمام خاص من جانب المسلمين في كل بقاع الأرض، فهي لها طبيعة خاصة ويتوحد الجميع في هذا اليوم، حيث تتعلق القلوب بصعيد عرفات.

إجازة عيد الأضحى في مصر 2023

وفيما يتعلق بإجازة عيد الأضحى في مصر 2023 فهي تشمل التالي:

يوم الثلاثاء 27 يونيو الجارى 2023، هو يوم وقفة عرفة 2023.

يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، يوافق أول أيام إجازة عيد الأضحى

يوم الخميس 29 يونيوالجاري، يوافق ثان أيام إجازة عيد الأضحى فى مصر 2023.

يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023 ثالث أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

يوم السبت 1 يوليو المقبل 2023، رابع أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

إجازات يونيو

وفيما يتعلق بإجازات شهر يونيو 2023 فهى كالتالى،

الجمعة 16 يونيو

السبت 17 يونيو

الجمعة 23 يونيو

السبت 24 يونيو

الجمعة 30 يونيو

موعد صلاة عيد الأضحى

وحددت هيئة المساحة المصرية مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك فى كل محافظات مصر 2023 حيث موعد صلاة العيد فى محافظة القاهرة الساعة 5:47 صباحًا، وموعد صلاة العيد في محافظة الإسكندرية الساعة 5:51 صباحًا، وموعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الجيزة الساعة 5:47 صباحًا، وموعد صلاة عيد الأضحى فى محافظة بورسعيد الساعة 5:42 صباحًا، وموعد صلاة عيد الأضحى 2023 فى محافظة السويس الساعة 5:42 صباحًا.