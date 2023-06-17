«بحوث كفر الشيخ»: زراعة 70 ألف فدان قطن في حقول المحافظة

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، أن المساحة المنزرعة من محصول القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول بالمحافظة حتى اليوم، بلغت نحو 70 ألف فدان قطن، مشيرا أن المحافظة تتميز بزراعة القطن منذ أكثر من 250 عاما، لما له من فوائد تعود بالخير الوفير على المزارعين وأسرهم.

أبو اليزيد: موسم زراعة القطن جيد للغاية

وقال «أبو اليزيد» في تصريحات لـ«الوطن»، إن موسم زراعة القطن للعام الجاري 2023، هو موسم جيد للغاية، حيث تم زراعة أفضل أصناف التقاوي للقطن المصري وهي جيزة 96، وجيزة 97، وجيزة 94، وجيزة 92، وجيزة 86، والتي تمتاز كونها ذات إنتاجية فائقة تصل لنحو 16 قنطار قطن لكل فدان منزرع.

ثلث إنتاج الجمهورية من القطن بكفر الشيخ

وأضاف رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، أن محافظة كفر الشيخ تستحوذ على نحو ثلث المنزرع من محصول القطن على مستوى محافظات مصر منذ 6 سنوات وحتى اليوم، وذلك بمساحة 70 ألف فدان قطن.