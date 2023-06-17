تطوير «بيت الأمصيلي» برشيد.. متنفس للأهالي ومقصد للسياحة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تطوير منطقة بيت الأمصيلي.. متنفس للأهالي ومقصد للسياحة»، ويعد منزل الأمصيلي أحد أهم منازل مدينة رشيد الأثرية، إن لم يكن أهمها على الإطلاق بما يتميز به من طراز معماري فريد وزخارف متميزة تحمل طابعا خاصا ومميزا للحقبة التاريخية التي بني بها.

العمارة المدنية هذه المدينة

وذكر التقرير، أن هذا المنزل نموذج من 22 منزلا أثريا موجودة في رشيد تمثل العمارة المدنية في المدينة، حيث تزدهر رشيد بتراثها المعماري الذي يتنوع ما بين تراث أثري ديني ومدني، ووفقا لهذا التقرير، فإن هذا المنزل يتكون من 3 طوابق، الأرضي وله أكثر من وظيفة مثل استقبال الضيوف ومخزن لتخزين الغلال، وهو يتماشى مع وظيفة صاحبه قائد مدفعية في الجيش التركي، أما الدور الثاني فقد كان اسمه السلاملك وكان مخصصا لإقامة الرجال، والدور الثالث كان اسمه الحرملك وكان مخصصا لإقامة الحريم.

بعثة إيطالية بعمل ترميم وصيانة لمنزل الأمصيلي

ونفذت بعثة إيطالية أعمال ترميم وصيانة منزل الأمصيلي شملت ترميم الأدوار الثلاثة للمنزل، وأنشأت البعثة فتارين ووضعت فيها تحفا تراثية ومشغولات يدوية لفناني مدينة رشيد تعكس تاريخ التراث بالمدينة.