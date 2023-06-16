«إسكان متميز بطابع ساحلي».. مشروع الـ25 عمارة في رشيد بهوية مصرية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى ‏والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «إنشاء 25 عمارة ذات طابع معماري مميز تليق بالمواطن»، إذ أنه إسكان متميز بطابع ساحلي.

وذكر التقرير، أن مشروع إنشاء 25 عمارة بمدينة رشيد تمت مراعاة الهوية البصرية لمدينة رشيد القديمة فيها، وهو ما يتضح من خلال المشربيات التي تتناسق مع التراث القديم للمدينة.

اعتماد التصميمات من المكاتب الاستشارية وتراجعها شركات المقاولات قبل التنفيذ

ووفقا لما جاء التقرير، فإنه يتم اعتماد التصميمات من المكاتب الاستشارية وتراجعها شركات المقاولات قبل التنفيذ وتم مراعاة كل الاشتراطات في الأكواد والمواصفات المصرية في عملية التنفيذ.

وأفاد التقرير الذي عرضه البرنامج، أنه تم اعتماد التصاميم من خلال مكاتب هندسية واستشارية مع مراعاة الأكواد المصرية في التنفيذية، وهذه المرحلة العاجلة من المشروع بنيت في المنطقة القريبة من المدينة الرئيسية وهي كاملة الخدمات وتطل على البحر المتوسط.

مساحات الشقق من 90 إلى 93 مترا مربعا

وتتراوح مساحات الشقق من 90 إلى 93 مترا مربعا والتشطيب يكون طبقا للمواصفات المصرية والمقايسة التي يتم إعدادها والموافقة عليها من السلطة المختصة.