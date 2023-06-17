رئاسة شؤون الحرمين تطلق 17 مبادرة للنساء في موسم حج 1444هـ

تطلق الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام، حزمة من المبادرات لموسم حج 1444هـ، والتي تشتمل على 17 مبادرة.

الشبيلي: تفعيل برامج تطويرية وأنشطة متنوعة ومبادرات مثمرة

من جهتها، أوضحت مدير إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية نورة الشبيلي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم السبت، أنَّ وكالات الشؤون التطويرية النسائية تسير بخطى ثابتة وواثقة في ضوء خطط منهجية من خلال تفعيل برامج تطويرية وأنشطة متنوعة ومبادرات مثمرة، والتي تسهم بشكل فاعل في إثراء تجربة القاصدات بمختلف فئاتهن، وبعدة لغات مختلفة خدمة لقاصدات بيت الله الحرام.

المعطاني: تنوع مبادرات وكالات الشؤون التطويرية النسائية لموسم الحج

من جهتها، أشارت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية مرام بنت عبد الكريم المعطاني، إلى تنوع مبادرات وكالات الشؤون التطويرية النسائية لموسم الحج هذا العام، والتي تميزت باشتمالها على جميع الجوانب الإثرائية، والفكرية، والثقافية، والدينية، والإنسانية، والرقمية، وذلك لإنجاز خطة الرئاسة التطويرية 2024.

من جهة أخرى، استقبلت شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسیا «مشارق» أمس، الجمعة، أول فوج يصل إلى مكة المكرمة من حجاج السودان القادمين عبر ميناء جدة الإسلامي.

حفل استقبال وتقديم الهدايا والورود للحجاج

ونظمت الشركة حفل استقبال، جرى خلاله تقديم الهدايا والورود وسقيا ماء زمزم، مع ترديد الوصلات الترحيبية وعدد من الفعاليات التي تجسّد مشاعر الاحتفاء.

مندورة: تقديم أقصى مستويات الراحة لضيوف الرحمن خلال رحلة الحج

وأكّد رئيس مجلس إدارة الشركة عدنان مندورة، أنَّ الشركة تسعى إلى تقديم أقصى مستويات الراحة لضيوف الرحمن خلال رحلة الحج، تحقيقًا لتطلعات ورؤى القيادة السعودية في العناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.