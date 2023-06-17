جولة «صباح الخير يا مصر» داخل أكبر مصنع لإنتاج البوليمرز في وادي النطرون

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جولة لصباح الخير يا مصر داخل مصنع مواد كيماوية بوادي النطرون»، وتعتبر المصانع جزء من الإنجازات التي شهدتها محافظة البحيرة، ومنها مصنع للمواد الكيماوية التي أضافت للاقتصاد المصري وساهمت في توفير عدد كبير من فرص العمل.

إنتاج البوليمرز

وقال سامي سليم مدير إحدى شركات الصناعات الكيماوية في مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة: «مصنعنا ينتج البوليمرز حيث تدخل في صناعة الدهانات والعديد من الصناعات الأخرى، ونبيع منتجنا لشركات كبيرة ورائدة في مصر».

من أكبر مصانع مصر والشرق الأوسط في إنتاج البوليمرز

وأضاف مدير إحدى شركات الصناعات الكيماوية في مركز وادي النطرون «عندما أنشئ مصنعنا لم يكن هناك سوى مصنعان منافسان لنا، ونحن من أكبر مصانع مصر والشرق الأوسط في إنتاج البوليمرز، والمواد التي ننتجها تدخل في أكثر من صناعة، لكن الدهانات أهم شيء، وهناك السجاد والورق».

الطاقة الإنتاجية لمصنعنا تبلغ 85 ألف طن

وأكّد مدير إحدى شركات الصناعات الكيماوية في مركز وادي النطرون «الطاقة الإنتاجية لمصنعنا تبلغ 85 ألف طن وبدأنا في عام 2018 ومنذ هذه السنة كان المصنع ينمو سنة عن سنة، ولكن في آخر سنتين تعرضنا لكبوة، ومصنعنا شراكة مصرية- أجنبية، وكل العمالة مصرية، وننافس كبرى الشركات في العالم على مستوى جودة المنتج، ويعمل لدينا 150 فردا معظمهم من البحيرة والمناطق المحيطة بها».