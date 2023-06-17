عضو التنسيقية: الحوار الوطني خلق مساحات مشتركة على أرض الواقع

قال الدكتور أحمد سعيد فهيم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأحد الأطباء المشاركين في الحوار الوطني، إنّ التنسيقية تقدر دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد الحوار الوطني، مشددًا على أنه خلق مساحات مشتركة على أرض الواقع، وكل من حضر الجلسات شعر جدا بالمساحات المشتركة بين الجميع.

الحوار الوطني طريق نحو الجمهورية الجديدة

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي أن الحوار الوطني طريق نحو الجمهورية الجديدة، لأن الجمهورية الجديدة معنية ببناء الإنسان، وبالتالي فإن الحوار الوطني الذي يجمع بين الأطياف المختلفة التي تتحاور مع بعضها في مساحات مشتركة هو أكبر نموذج على دعم الإنسان المصري.

الدولة المصرية تمر بمرحلة جديدة في دعم المنظومة الصحية

وشدد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن الدولة المصرية تمر بمرحلة جديدة في دعم المنظومة الصحية ودعم القيادة السياسية وهو ما تتطلبه التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ولكن هناك مشكلة متعلقة بتعدد وتداخل الأنظمة الصحية وهو ما يتسبب في إعاقة تقييم النظام الصحي في أحيان كثيرة.