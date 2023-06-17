انتداب الطب الشرعي لفحص ضحايا التسمم في المنشأة بسوهاج

أصدرت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج قرارا بانتداب الطب الشرعي لفحص جثث 3 أطفال أشقاء لقوا مصرعهم إثر إصابتهم بفشل في وظائف التنفس، وبيان الصفة التشريحية، حيث لم يتم التوصل إلى السبب الحقيقي لوفاتهم، بعد الإبلاغ عن أن وفاتهم ناتجة من تناول عصير ومثلجات خارج المنزل، وإصابتهم بمرض السكري.

وفاة ثلاثة أطفال في سوهاج

وكانت الطفلة «ريم»، 8 سنوات، وشقيقتها «بسمة»، 7 سنوات، توفيتا في استقبال مستشفى سوهاج الجامعي، بينما لفظ شقيقهما «أمين»، 6 سنوات، أنفاسه الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى أثناء محاولة إسعافه.

وكانت مديرية أمن سوهاج تلقت إخطارا يفيد وصول 3 أطفال أشقاء مصابين بإعياء شديد، وتوفيت الطفلتان أثناء تقديم الإسعافات الأولية لهما، بينما تم نقل شقيقهما الأصغر للعناية المركزة الذي قضى بها عدة ساعات قبل أن يلقى مصرعه خلال وقت قصير.

تحرير محضر بالواقعة

وأفادت والدتهم «شريهان ف أ»، 37 عاما، موظفة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة بسوهاج، بأنه أثناء تواجدهم بدائرة قسم المنشأة للتنزه، تناول أطفالها الحلوى والآيس كريم، وشعروا بحالة إعياء شديدة، فقامت بنقلهم للمستشفى لإصابتهم بمرض السكري.

تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.