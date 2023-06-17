إصابة عاملين في انقلاب سيارة لجمع القمامة بالشرقية

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة نقل وتجميع قمامة تابعة لمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين لمستشفى الزوامل بمركز بلبيس بالشرقية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب سيارة جمع قمامة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الزوامل تؤكد استقباله لشخصين جراء انقلاب سيارة نقل وجمع المخلفات والقمامة، وتم تقديم العلاج اللازم لهما.

وكانت الشرقية شهدت عدة حوادث متفرقة صباح اليوم السبت، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجتين ناريتين على طريق «كفر ميت سهيل - السعديين»، بينما لفظ آخر أنفاسه الأخيرة بعدما صدمته سيارة مسرعة على طريق «القرين - العزازي».

تحرير محاضر بالحوادث

تحررت المحاضر اللازمة لكل حادث، وأخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، بينما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.