وزير التعليم العالي: لدينا 16 جامعة أهلية.. وهدفنا مواكبة سوق العمل

أكّد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّه تمّ إنشاء 12 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية بخلاف 4 جامعات أهلية دولية وبخلاف الجامعات الأهلية المنشأة القائمة وتعمل منذ سنوات، موضحًا أن مصر أصبح لديها 16 جامعة أهلية جديدة على مستوى المحافظات، وتتمتع الجامعات الأهلية بعملية أكاديمية في التعليم.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته باللقاء الحواري المفتوح مع طلاب جامعة الإسماعيلية الاهلية الجديدة، أن الجامعة ليس للتعلم فقط ولكن لإعداد خريج متكامل يتماشى مع متطلبات سوق العمل، مؤكّدًا أنَّ هناك حرص على متابعة أسلوب التدريس بالجامعة وغيرها من الجامعات.

ووجه وزير التعليم العالي حديثه للطلاب قائلًا: «عليكم المسؤؤلية وأنتم أول دفعة في الجامعة الأهلية ونعمل على إعداد خريج قادر على أن يسهم في بناء الجمهورية الجديدة».