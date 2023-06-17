«بايدن» يثير الجدل بزلة لسان جديدة: «ليحفظ الله الملكة.. يا رجل» (فيديو)

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن الجدل مجددا عقب إلقائه كلمة حول قوانين ملكية الأسلحة حيث ردد عبارة: «ليحفظ الله الملكة.. يا رجل»، وهي عبارة لا يستخدمها رؤساء أمريكا في العادة.

مسؤولو البيت الأبيض تعذر عليهم فهم من الملكة التي يقصدها بايدن

وتعذر على الجميع بمن فيهم مسؤولو البيت الأبيض فهم ما يقصده الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومن هي الملكة التي يقصدها، أو سبب تفوهه بهذه العبارة التي كانت تستخدم عادة في ختام الخطابات الرسمية بالمملكة المتحدة.

وألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابا، أمس الجمعة، خلال «القمة الوطنية من أجل مجتمعات أكثر أمانا»، بولاية كونيتيكت الأمريكية دعا فيه الكونجرس إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة، وبعد انتهاء كلمته، تفوه بايدن بالعبارة المتعلقة بالملكة.

الصحفي المرافق للرئيس الأمريكي: لا فكرة لدي من هي الملكة

ولم يفهم الصحفي الذي يرافق بايدن في تحركاته اليومية ما حدث أيضا، وراسل مجموعة الوسائل الإعلامية التي تتلقى تقاريره قائلا: «سألني الكثير منكم حول السبب المحتمل لقوله ذلك، لا فكرة لدي»، كما أن إضافته مصطلح «يا رجل» لم يساعد أيضا في توضيح ما قاله.

من جهتها، أوضحت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون للصحفيين أن بايدن «كان يتوجه بملاحظته إلى أحد الحاضرين» لكن تعذر تحديد هوية «الملكة» المقصودة.