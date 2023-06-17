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موعد عيد الأضحى 2023 في بريدة.. اعرف عدد أيام الإجازة

كتب:

منى سعيد
02:30 م | السبت 17 يونيو 2023
حددت الجمعية الفلكية موعد عيد الأضحى 2023 في بريدة

حددت الجمعية الفلكية موعد عيد الأضحى 2023 في بريدة

يتابع المقيمون في المناطق المختلفة من المملكة العربية السعودية، موعد عيد الأضحى 2023 في بريدة، فضلًا عن عدد أيام العطلات الرسمية التي تمنحها السلطات بالمملكة إلى العاملين سواء بالقطاع الخاص أو العام، والتي يستغلها الكثيرين للسفر والسفاري للاستمتاع بالعطلة مع الأسرة والعائلة.

وفي السطور القادمة، تقدم «الوطن» موعد عيد الأضحى 2023 في بريدة، وعدد أيام العطلة الرسمية للعاملين بالقطاع العام والخاص في المملكة العربية السعودية، والتي جاءت على النحو التالي: 

موعد عيد الأضحى 2023 في بريدة

كشفت الجمعية الفلكية في جدة بالسعودية، فأن موعد عيد الأضحى في بريدة فلكيًا يأتي يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 ويستمر لمدة 4 أيام حتى يوم 1 يوليو 2023، وهو الوقت الذي تلتقي خلاله العائلات ويتبادل الأصدقاء التهاني والرسائل.

وشرعًا، فأنه يتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري، الموافق 18 من يونيو 2023.

موعد يوم عرفة 1444 في السعودية

ويكون يوم عرفة هو أكثر أيام العام قدسية للمسلمين، ويتم خلاله أهم فيه أهم مناسك الحج، وسيوافق يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 الموافق هجريا 9 من شهر ذي الحجة.

موعد إجازة عيد الأضحى 1444 في السعودية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، موعد إجازة عيد الأضحى 1444 في للعاملين بالمملكة بداية من يوم الجمعة الموافق 25 يونيو 2023، وتنتهي يوم 3 يوليو 2023، وذلك للعاملين للقطاعين الخاص والحكومة.

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