منظمة دولية تتوقع ارتفاعا قياسيا في إنتاج الذرة وتراجعا للقمح

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو تقريرا لدراسة استشراقية للأغذية بشأن مستويات الإنتاج والتجارة والاستخدام والمخزون للمواد الغذائية الأساسية في العالم.

توقع التقرير أن هناك زيادات محتملة في إنتاج معظم فئات الحبوب بما في ذلك الأرز والحبوب الخشنة والمحاصيل الزيتية والحليب والسكر واللحوم والأسماك والمنتجات السمكية، إلا أنه قد ينخفض إنتاج القمح العالمي من أعلى مستوى سجله على الإطلاق الموسم الماضي.

أضافت المنظمة أنه على الرغم من هذه التوقعات الإيجابية تظل نظم الإنتاج الزراعي والغذائي في العالم عرضة للصدمات الناجمة عن الأحداث المناخية القصوى، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات السياسية والتطورات في أسواق السلع الأخرى، مع إمكانية قلب التوازنات الدقيقة بين العرض والطلب والتأثير على الأسعار والأمن الغذائي في العالم.

توقعات بارتفاع الإنتاج العالمي من الحبوب الخشنة

وأشارت الفاو إلى انه من المتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي من الحبوب الخشنة «الذرة وفول الصويا» بنسبة 3% ليبلغ 513 1 مليون طن، وهو رقم قياسي جديد، مدعومًا بالزيادة الكبيرة المتوقعة في إنتاج الذرة في الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، مما يؤدي إلى زيادة الإمدادات الإجمالية وبأسعار أقل.

أما فيما يتعلق بالأرز فسوف يزيد بنسبة 1.3% ليصل إلى 523.5 ملايين طن، إلا أن التجارة الدولية سوف تنخفض بنسبة 4.3% من حيث الحجم لتبلغ 53.6 ملايين طن. أما سبب زيادة الإنتاج فسببها الحوافز الإيجابية من المنتجين وتخفيف تكاليف الأسمدة، واستمرار إجراءات المساعدة الحكومية.

توقعات بانخفاض الإنتاج العالمي للقمح

اما القمح فمن المتوقع أن ينخفض إنتاج القمح العالمي بنسبة 3% عن أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 777 مليون طن في عام 2022، ويرجع ذلك إلى الانخفاضات المتوقعة في الإنتاج في الاتحاد الروسي وأستراليا، وكلاهما سجلا مستويات إنتاج قياسية العام الماضي. ومن المتوقع أن يزداد الإنتاج العالمي للمحاصيل الزيتية والحليب والسكر، كما هو الحال بالنسبة إلى اللحوم.