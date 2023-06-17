موعد عيد الأضحى 2023 في الخبر.. وأبرز عادات السعوديين خلال العيد

أيام قليلة وتهل علينا بركات وفرحة العيد التي ينتظرها الكثيرون سنويًا، حيث يمكنهم اللقاء مع الأحبة والأصدقاء وتبادل التهاني بين الزملاء والأصدقاء، لذلك تزداد نسب البحث عن موعد عيد الأضحى 2023 في الخبر بالمملكة العربية السعودية.

تقدم «الوطن» موعد عيد الأضحى 2023 في الخبر وعدد أيام العطلة الرسمية للعاملين بالقطاع العام والخاص في المملكة العربية السعودية.

موعد عيد الأضحى 2023 في الخبر

أوضحت الجمعية الفلكية في جدة بالسعودية، أن موعد عيد الأضحي في الخبر فلكيًا يأتي يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 ويستمر لمدة 4 أيام حتى يوم 1 يوليو 2023، وهو الوقت الذي تلتقي خلاله العائلات ويتبادل الأصدقاء التهاني والرسائل.

وشرعًا، فإنه يتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري، الموافق 18 من يونيو 2023.

عادات وتقاليد شعب المملكة في عيد الأضحي

يرتدي الرجال وأطفال المملكة الزي التقليدي السعودي والخروج إلى الخلاء لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك، بعد انتهاء صلاة العيد بالمملكة يبدأ المواطنون في تهنئة بعضهم البعض بالقول «عساكم من عودة»، ثم الذهاب إلى المنزل، حيث يجتمع رجال الأسرة في بين رب الأسرة أو كبير العائلة، لذبح الأضحية، ثم يتم تحضير الفطور للأسرة المكون من جزء من الأضحية، وخاصة المندي، والكبسة، والهريس، والمرقوق، والمراهيف، والمصابيب، والمراصيع فهذه بالطبع من الأكلات المشهورة لدى المجتمع السعودي.