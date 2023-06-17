موعد عيد الأضحى 2023 في حفر الباطن بالسعودية

يتابع البعض من أهالي المملكة العربية السعودية موعد عيد الأضحى 2023 في حفر الباطن، حيث يعتبرها المسلمون فرصة لصلة الرحم، والمعايدة على الأقارب والأصدقاء والزملاء لزيادة قيم المحبة والتربط بين الجميع.

وفي السطور القادمة، تقدم «الوطن» موعد عيد الأضحى 2023 في حفر الباطن وعدد أيام العطلة الرسمية للعاملين بالقطاع العام والخاص في المملكة العربية السعودية.

موعد عيد الأضحى 2023 في حفر الباطن

أوضحت الجمعية الفلكية في جدة بالسعودية، أن موعد عيد الأضحى في حفر الباطن فلكيًا يأتي يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 ويستمر لمدة 4 أيام حتى يوم 1 يوليو 2023، وهو الوقت الذي تلتقي خلاله العائلات ويتبادل الأصدقاء التهاني والرسائل.

ويتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري، الموافق 18 من يونيو 2023.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى

وبحسب دار الإفتاء فإن تكبيرات عيد الأضحى التي يرددها المسلمون من بداية أيام التشريق هي كالآتي: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرً».