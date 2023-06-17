وكيل «الشباب والرياضة ببورسعيد» يكشف تفاصيل انطلاق أكبر ماراثون لـ«الاسكيت»

كشف عبدالفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، تفاصيل انطلاق أكبر ماراثون لـ«الاسكيت» في المحافظة، بمشاركة 5 آلاف شخص، قائلًا: «بورسعيد اعتادت في السنوات الأخيرة على تنظيم فعاليات عدة في كل المجالات، ولكن يبقى التميز في مجال الرياضة بشكل عام».

المحافظة تتميز بمنشآتها والبنية التحتية في مجال الرياضة

وأضاف «حافظ»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، عبر قناة «dmc»، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، أنّ المحافظة تتميز بمنشآتها والبنية التحتية في مجال الرياضة، وهو ما يجعلها في المحافظة المرشحة لاستضافة أي فعاليات رياضية.

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، أن الماراثون يقام للعام الثاني على التوالي بهدف تنشيط السياحة، حيث أصبحت المحافظة تمتلك أكثر من معلم سياحي للسياحة الداخلية، حيث يمكن للشباب ممارسة الرياضة ومشاهدة معالم بورسعيد.

الماراثون يشارك فيه 5000 شاب من محافظات مختلفة

وأكد أن الماراثون يشارك فيه 5000 شاب من محافظات مختلفة: «المنظر كان رائعا والصباح كان جميلا جدا، حيث تم استقبال الشباب من محافظات مجاورة وغير مجاورة وسياح من دول عربية مثل المملكة العربية السعودية، نتحدث عن بداية للتحول من المحلية إلى العالمية، بحيث نروج لبورسعيد ومصر في مجال السياحة العربية».