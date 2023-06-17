طلال أبو غزالة لـ«القاهرة الإخبارية»: الدول العربية تأثرت بأزمتي أوكرانيا وكورونا

قال طلال أبو غزالة، الخبير الاقتصادي العالمي، إن الدول العربية تأثرت بأزمتي أوكرانيا وكورونا، لافتًا إلى أن هناك بعض الدول استطاعت التجاوب مع الأزمات العالمية، موضحًا أن هناك جزءًا من العالم ظل يعاني من الأزمات ولم يستطع تجاهلها، كما أن الاكتفاء الذاتي يحقق تأمين العملة الأجنبية وفرص العمل، والصراع العالمي سيؤدي لعزل دول معينة وعلى تلك الدول تأمين الغذاء والدواء.

أبو غزالة: الحرب دائمًا تحمل فرص نجاح وفشل

وأضاف «أبو غزالة» خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الحرب دائمًا تحمل فرص نجاح وفشل وغنى وفقر، مؤكدًا أن الاقتصاد الأمريكي أصبح قويًا بسبب كوفيد-19، إذ تعد الولايات المتحدة المصدر الأول للقاح الكورونا ما عزز اقتصادها خلال تلك الأزمة.

الوضع في سوريا ليس «الأسوأ» كما يظن العالم

وأشار إلى أن العالم كله يظن أن الوضع في سوريا هو الأسوأ، لكن العكس صحيح، فسوريا اضطرتها الظروف أن تنتج محليًا بسبب الحصار المفروض عليها، لذا لا يوجد دين عام على الاقتصاد السوري، موضحًا أن أغلب اقتصادات الدول العربية تركز على إرضاء الشعب، مع العلم بأن مستقبل الأوطان بنفس وقيمة وأهمية الشعوب والحكمة هي التوازن بين المشكلات والتحديات.

العرب في حاجة إلى ثورة ثقافية وإعلامية

ونوّه إلى أن العرب في حاجة إلى ثورة ثقافية وإعلامية، ومصر تصلح أن تكون نموذجًا للإصلاح الاقتصادي أملًا في التركيز على بناء المستقبل في إطار خطة سليمة، مؤكدًا أن مصر دولة صاعدة اقتصاديًا وستصبح ضمن أكبر 10 دول نموًا في العالم، مطالبا جامعة الدول العربية بأن تتحول لحوار التنمية العربية المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، خاصة أن هناك شراكات عربية تستطيع المنافسة عالميًا.