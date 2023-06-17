القرموطي يستعرض عدد «الوطن»: توفير آلاف فرص العمل.. ومنع التعدي على الأراضي
كتب:
شريف سليمان
09:00 م | السبت 17 يونيو 2023
الإعلامي جابر القرموطي
استعرض الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «cbc»، عدد «الوطن» الذي سيصدر غدا الأحد 18 يونيو 2023.
وجاء في عدد «الوطن»:
-الصحة: فحص وعلاج 1503 حجاج مصريين بالسعودية ونقل 3 حالات إلى المستشفى.
-«التعليم»: نتيجة الدبلومات.. الأسبوع الأول من يوليو
- 18 منطقة لـ«التموين» في 11 محافظة لإنهاء أزمة سلاسل الإمداد
-والمنطقة الواحدة توفر 20 ألف فرصة عمل.. و«طنطا» أكبر مركز تجاري بالمحافظات.. وخبراء: تدعم التجارة بفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات
-طلاب الثانوية العامة يؤدون «اللغة العربية» غداً
- توجيهات رئاسية بالتوسع في زراعة القصب بأحدث أساليب الرى الحديث
-«القصير»: محطة «كوم أمبو» تنتج 15 مليون شتلة فى الموسم تكفى لزراعة 4000 فدان
-«الرى»: توفير المياه للمنتفعين والحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات
-«آمنة»: نبذل قصارى جهدنا لمنع التعدى على أراضى الدولة
-وزير التنمية المحلية: ننسق مع لجنة استرداد الأراضى فى إزالة التعديات
-«سويلم»: رفع كفاءة المنظومة المائية.. وتعاون مع «العربية للتصنيع» لإنتاج قطع غيار المحطات
-«المالية»: تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادى فرصة للحياد التنافسى
-«الإسكان»: طفرة فى المرافق والخدمات بسوهاج الجديدة
-«عبدالله»: 712 مليون جنيه تكلفة مستشفى «شفاء الأطفال».. والبنية التحتية تقدر بنصف مليار جنيه
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