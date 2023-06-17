طقس 72 ساعة مقبلة.. استقرار الأحوال الجوية في آخر أيام فصل الربيع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود طقس معتدل الحرارة ليلاً على جميع الأنحاء، وذلك بالتزامن مع انتهاء آخر أيام فصل الربيع.

شبورة ورياح وأمطار على عدة مناطق

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس غدًا الأحد تشهد انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

تحذيرات من التعرض المباشر للشمس

ومن المتوقع تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يومي الاثنين والثلاثاء.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة الأحد 18 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 30.

درجات الحرارة الاثنين 19 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.

درجات الحرارة الاثنين 19 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29.