السيطرة على حريق محول كهرباء بطوخ وندب المعمل الجنائي للمعاينة

شهدت قرية ترسا مركز طوخ اشتعال النيران في محول كهرباء قرية ترسا بطوخ وجرت السيطرة على ألسنة النيران، وأمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بنشوب حريق في محول كهرباء بطوخ

كانت قوات الحماية المدنية في محافظة القليوبية، تمكنت من السيطرة على حريق نشب في محول كهرباء بقرية ترسا بمركز شرطة طوخ بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتراكم القمامة حول المحول، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق

تفاصيل حريق محول كهرباء طوخ

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطاراً من غرفة عمليات محافظة القليوبية يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في محول كهرباء بقرية ترسا دائرة مركز شرطة طوخ، وانتقلت سيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران لمنع امتداد النيران للأماكن المجاورة.

تبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق ارتفاع درجة الحرارة وتراكم القمامة أسفل قاعدة المحول الأمر الذي أدى إلى نشوب الحريق، ولم تقع أي خسائر بشرية فيما انتقلت فرق الإصلاح وجري إعادة التيار مرة أخرى وطلبت جهات التحقيق معاينة الحريق وبيان أسبابه وملابساته