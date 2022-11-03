مؤدي المهرجانات حمو بيكا: سأقدم فنا هادفا مع عمرو كمال وشاكوش

أعرب مطرب الأداء الصوتي حمو بيكا عن سعادته الكبيرة لانضمام كلا من عمرو كمال وحسن شاكوش لتشكيل فريق غنائي قوي يقدم فنا هادفا لإسعاد الجمهور.

بيكا يستعد للتحضير أغنية جديدة

وقال بيكا في بيان صحفي، إنه يستعد هذه الأيام للتحضير أغنية جديدة تتحدث عن دروس مدرسة الحياة، وستكون مفاجأة للجمهور وتحمل الكثير من الرسائل المهمة، ويشاركه الغناء كلا من حسن شاكوش وعمرو كمال متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور.

وأضاف أنه يسعى للارتقاء بأغنية الأداء الصوتي وتقديم رسائل تفيد المجتمع، وهذا سبب عودته بجانب عمرو كمال وشاكوش، مشيرا إلى أنهم اتخذوا عهدا سويا بتقديم فنون هادفة تحافظ على سلوكيات أبنائنا.

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ومن جانب آخر نشر عمرو كمال على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تجمعه بكل من حمو بيكا وشاكوش، معلقا «عودة بعد غياب» وبعدها قام شاكوش بنشر صورة لهم أيضا، قائلا: «تفتكرو العودة هتكون عاملة إزاي»، وتفاعل معهم الجمهور بفرحة شديدة لانضمامهم مرة أخرى سويا.

كان آخر أعمال الثلاثي حمو وعمرو كمال وشاكوش أغنية تحمل اسم «شمس المجرة» عام 2020، وحققت نسبة مشاهدة 140 مليون على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.