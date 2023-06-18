13 عاما على رحيل مؤلف أغنية «يا حبيبتي يا مصر».. غنى له كبار المطربين

يوافق اليوم الذكرى الـ13 على رحيل الشاعر الغنائي محمد حمزة، والذي قدم مئات الأغاني خلال مسيرته الفنية التي بدأت منذ الستينات وحتى رحيله، إذ تغنى بكلمات كبار المطربين من بينهم عبد الحليم حافظ ونجاة ومحمد رشدي وشادية وفايزة أحمد وغيرهم

والشاعر محمد حمزة مولود في 20 يونيو 1940 في المنيا ومكث بها سنتين، وبحكم عمل والده بالسكة الحديد انتقلت الأسرة إلى سوهاج ؛ ثم انتقلت إلى القاهرة وقبل أن يكمل عامه السابع التحق محمد حمزة بمدرسة بمبا قادن ثم التحق بالمدرسة الخديوية وعاش فى حي القلعة ثم الحلمية، ثم التحق محمد حمزة بكلية الآداب قسم الفلسفة.

وحسب المعلومات الواردة عنه في موقع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، بدأ حياته فى الستينيات صحفيا فى روزاليوسف وفي تلك الفترة غنت فايزة أحمد من أولى أغنياته (أؤمر يا قمر)، وفي عام 1970 أصدر ديوانا بالفصحى ولكنه وجد نفسه فى العامية .

أغاني محمد حمزة

وقدم مئات الأغاني وغنى له عبد الحليم حافظ العديد من الأغنيات منها «سواح، موعود، وجانا الهوا، وزى الهوا، وأى دمعة حزن لا، ونبتدي منين الحكاية، وفدائي، وعاش اللي قال، وحاول تفتكرني، وسواح، ومداح القمر، موعود»، وغيرها.

كما كتب لوردة العديد من الأغنيات منها: «حكايتى مع الزمان، والعيون السود، وليل يا ليالي»، وغيرها، وكتب لشادية أغنيات: «يا حبيبتى يا مصر، وخلاص مسافر، وخدني معاك» وغيرها، وغنت له نجاة: «الطير المسافر، وفي وسط الطريق، وليلة من الليالي»، وغيرها .

أغنيات محمد حمزة لمحمد رشدي

كتب أيضا لمحمد رشدي «ميتا أشوفك، طاير يا هوا، ع الرملة، ومغرم صبابة، وغنت له فايزة أحمد "أحلى طريق فى دنيتي»، وغيرها، وكتب لشريفة فاضل «آه يا لمكتوب ، والليل»، وغيرها.

كما غنى عدد من المطربين و المطربات أغانيه؛ ومن هؤلاء: عبد المطلب، محمد العزبي، هاني شاكر ومدحت صالح وأصالة وعايدة الشاعر وماهر العطار وعبد اللطيف التلباني وسميرة سعيد و محرم فؤاد ومها صبري وغيرهم.