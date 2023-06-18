سماع دوي انفجارات في دنيبروبيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا

دوت انفجارت في مدينة كريفوي روج بمنطقة دنيبروبيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام اوكرانية.

وأمس السبت، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مباحثات مع وفد القادة الأفارقة من بينه مصطفى مدبولي رئيس الوزرراء، حول مبادرتهم لحل الأزمة الأوكرانية، فيما قالت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن المباحثات استغرقت ساعتين ونصفا.

بوتين: روسيا لم ترفض أبدا السلام مع «كييف»

وأكد الرئيس الروسي في المباحثات، أن بلاده لم ترفض أبدا السلام مع أوكرانيا. وكشف بوتين للقادة الأفارقة أن قائمة الدول الضامنة لأمن أوكرانيا والتي وافقت عليها «موسكو» في إسطنبول، شملت بريطانيا والصين والولايات المتحدة وتركيا وفرنسا وبيلاروسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كما كشف الرئيس فلاديمير بوتين، للقادة الأفارقة عن اتفاق وقعته أوكرانيا بعد وصول القوات الروسية إلى محيط العاصمة كييف، نص على تنفيذ المطالب الروسية، مقابل انسحاب الجيش الروسي من ضواحي المدينة.

وفي وقت سابق، قال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي لبوتين، إنه لا تتوفر أي أرضية للحوار بين «موسكو» و«كييف» لأن حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ترفض الحوار، مضيفا في حديث ل شبكة «آر تي العربية»، إن روسيا لديها الإرادة السياسية والاستعداد لذلك، رغم أنه لا أساس للحوار.

«الكرملين»: أوكرانيا باتت تعتمد على الأسلحة التي تتسلمها من الغرب

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، إن مهمة نزع سلاح أوكرانيا قد تحققت عمليا، مضيفا لشبكة «آر تي عربية»، إن «كييف» باتت تعتمد على الأسلحة التي تتسلمها من الغرب بعد تدمير مخزونها الكبير من السلاح.