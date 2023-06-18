«التعليم» تسلّم طلاب المدارس الدولية كتيبات مفاهيم امتحان العربي للثانوية العامة

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم تسليم طلاب المدارس الدولية الذين يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023، كتيب مفاهيم اللغة العربية، كباقي الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة، بعكس السنة الماضية.

عدم الكتابة أو الشطب على مجلدات المفاهيم

وأضافت وزارة التعليم، أنّ هناك تعليمات للجان امتحانات الثانوية العامة 2023، بتسليم كتيبات المفاهيم للطلاب قبل بدء امتحانات الثانوية العامة، والتأكيد على الطلاب بعدم الكتابة أو الشطب على مجلدات المفاهيم لاستخدامها العام المقبل.

وتنطلق اليوم أولى امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة 2023، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية في لجان امتحانية مؤمنة ومشددة للحفاظ علي صحة الطلاب والمعلمين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 783 ألف طالب وطالبة، بينهم 276 ألفا و211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391 ألفا و671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «علوم» و986 ألفا و58 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «رياضيات».