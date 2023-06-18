جمع كلمة إنسان في اللغة العربية.. يبحث عنها طلاب الثانوية العامة

تزامنًا مع بداية انطلاق امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، للمواد الأساسية المضافة للشعبتين العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي، يبحث أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة عن جمع كلمة إنسان، ليستعرض «الوطن» معناها في السياق الآتي.

جمع كلمة إنسان التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة

وعن جمع كلمة إنسان، قال الدكتور جودة مبروك، أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب جامعة بني سويف، إنَّ كلمة إنسان جمعها «أناس، أناسي»، موضحًا أنَّ جمعها أصله أناسين، على وزن فعاليل.

توزيع درجات امتحان الثانوية العامة 2023

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ توزيع درجات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023، يأتي على النحو:

- المجموع الكلي: 80 درجة.

- مجموع الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد»: 70 درجة.

- مجموع الأسئلة المقالية: 10 درجات.

مواصفات امتحان اللغة العربية

وأردفت الوزارة أن مواصفات امتحان العربي للصف الثالث الثانوي، يأتي على النحو:

- 15% أسئلة مقالية.

- 85% الاختيار من متعدد.

- نظام الامتحان ورقي أوبن بوك.

- يسلم الطلاب كتيب مفاهيم مع بداية كل مادة.

- يتمّ استلام كتيب المفاهيم من الطلاب مرة أخرى بعد نهاية الامتحان.