برنامج «فرصة» ينظم ملتقى توظيفي لـ500 مستفيد من «تكافل وكرامة»

أعلن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، بالتعاون مع جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، عن ملتقى توظيف بمحافظة سوهاج، لتدريب وتوظيف 500 مستفيدة ومستفيد من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وذلك بهدف رفع مستوى المعيشة لهم، وتوفير مصدر دائم للدخل، بجانب الانتقال من الإتكالية إلى الاستقلال المالي وتمكينهم اقتصادياً.

تدريب وتوظيف 500 مستفيدة ومستفيد من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

وأشارت الصفحة الرسمية لبرنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنَّه تمّ تدريب وتأهيل 21 مساعد ممرض من مستفيدي أسر برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لتشغيلهم بالقطاع الصحي.

وأضافت الصفحة الرسمية لبرنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، أنَّه تمّ تنظيم ملتقى توظيف آخر، بالتعاون مع مؤسسة الوطن الداعم بمحافظة الجيزة تحديدا داخل منطقة إمبابة، وذلك بحضور 30 مستفيدًا من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لعرض 700 فرصة عمل في مجالات مختلفة وتأهيلهم من خلال جلسات المهارات الحياتية.

تطوير أنشطة التمكين الاقتصادي وتقديم الخدمات والحوافز

يُذكر أنَّ هذا الملتقي لم يكن الأول من نوعه، بل يحرص برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، على تنظيم عدد كبير من ملتقيات التوظيف، داخل المحافظات المختلفة، على مستوى الجمهورية، لجميع الأسر المستفادة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، إضافة إلى توفير المنتجات والمشروعات متناهية الصغر لهم لبدء حياة جديدة مستقلة.