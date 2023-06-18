الدفع بـ4 سيارات كسح لإزالة مياه جوفية بقرية العوايسة في سمالوط

كلّف الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، نائبه الدكتور رجب قياتى، بفحص ومتابعة الشكوى المقدمة من بعض أهالي قرية العوايسة بوجود طفح مياه جوفية ببعض الشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية، حيث دفعت الوحدة المحلية لقرية البيهو، بـ4 سيارات لكسح المياه الجوفية بالشوارع.

متابعة أعمال النظافة ورفع القمامة

كما أعلنت محلية سمالوط في شمال محافظة المنيا، متابعة أعمال النظافة ورفع نقاط تجميع القمامة الموجودة بحى غرب المدينة ورفع كفاءة مستوى النظافة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وتم تكليف رؤساء القرى والأحياء بمتابعة أعمال النظافة ورفع نقاط تجميع القمامة أول بأول.

وقف حالات بناء مخالف

كما أوقفت الوحدة المحلية في مركز سمالوط، حالة بناء مخالف في المهد بشارع ناصر، وتم التحفظ على الحديد المستخدم، كما أزالت الوحدة المحلية لقرية منقطين بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية قلوصنا والجمعية الزراعية بقرية دفش حالة بناء على أرض زراعية، علي مساحة قيراط وتم الإزالة حتى سطح الأرض، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

وأكد رئيس مركز سمالوط، على استمرار المتابعة والرصد الميدانى لحالات البناء المخالف بدون ترخيص وإيقاف التعديات على الأراضى الزراعية.