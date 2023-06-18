رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة العربية بالمحافظات.. من النماذج الاسترشادية

أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية على مستوى الجمهورية اليوم، امتحان مادة اللغة العربية، وتباين رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة العربية على مستوى المحافظات، بين أسئلة سهولة في مستوى الطالب المتوسط وأخرى صعبة تحتاج إلى التركيز لحلها.

رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة العربية

في بني سويف أعرب عددٌ كبيرٌ من الطلاب عن سعادتهم لسهولة الامتحان، وأنّه في مستوى الطالب المتوسط، فيما قال عدد آخر إن الامتحان يحتوي نقاطًا صعبة تحتاج إلى وقت أطول.

وأضاف الطلاب أن امتحان اللغة العربية كانت أسئلته مباشرتها، إلا أنّ هناك أجزاءً في النصوص كانت تحتاج إلى مزيدٍ من الوقت للتفكير وترتيب الإجابة، إضافة إلى بعض النقاط الصعبة في سؤال النحو الذي كان يستهدف الطالب المتميز، بحسب ما قاله الطالب محمد سليمان، في لجنة مدرسة الإيمان بمدينة بني سويف.

وذكرت الطالبة إسراء محمد عبدالرحمن، أنّ امتحان اللغة العربية جاء من النماذج الاسترشادية، عدا نقطة أو اثنيتن كانتا بحاجة إلى مزيدٍ من التركيز والفهم.

رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة العربية بكفر الشيخ

تباينت ردود فعل طلاب الثانوية العامة في محافظة كفر الشيخ حول امتحان مادة اللغة العربية، في أول أيام امتحانات المواد الأساسية الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022 - 2023، والتي انطلقت.

وأكد وليد يسري، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ امتحان مادة اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط، باستثناء بعض الأسئلة التي تقيس مستوى ذكاء الطالب المتفوق، لافتاً أنّ أسئلة الامتحانات جاءت ومن المناهج الدراسية.

أسئلة امتحان مادة اللغة العربية مباشرة

وأكدت هناء السعيد، إحدى طالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ، أنّ أسئلة امتحان مادة اللغة العربية جاءت مباشرة، لافتةً إلى أنّ الوقت المخصص للامتحان استوفى حل جميع الأسئلة، متمنيةً أنّ تكون بقية الامتحانات في المواد المقبلة سهلة وبسيطة.

آراء طلاب الثانوية العامه بالقليوبية: النحو صعب

تباينت آراء طلاب الثانوية العامه بالقليوبية حول امتحان اللغة العربية، وانقسم الطلاب بين أنّه مناسب وفي مستوى الطالب المتوسط، وبين احتوائه على عدد من النقاط الصعبة، وخصوصا في أسئلة النحو.

وقالت الطالبة منة الله محمود، أمام لجنة مدرسة بنها الثانوية بنات، إنّ الامتحان كان في مستوى متوسط لكنه مناسبًا للوقت، مشيرة إلى أنّ أسئلة النحو احتوت على «تكات» صعبة.

واشتكت الطالبة ريماس عبدالله، من صعوبة جزئيات كثيرة في الامتحان، من بينها أسئلة النحو التي تفاجأت بمستواها، ما أثّر على إجابتها.

رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة العربية بالبحيرة

تباين رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة العربية في البحيرة، إذ أعرب البعض عن سعادتهم عقب الانتهاء من أداء الامتحان نظراً لسهولة جميع الأسئلة، فيما ذكر البعض الآخر أن الامتحان تضمن بعض النقاط التي كانت نحتاج مزيد من الوقت.

رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة العربية سهل بس محتاج وقت

رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة العربية في البحيرة

وعن رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة العربية، أشارت رانيا عماد احدي طالبات الثانوية العامة في البحيرة أن امتحان مادة اللغة العربية اليوم كان في مستوى الطالب المتوسط، قائلة " الحمد لله كان سهل كنا متوقعين يكون أصعب من كدا ربنا كرمنا".

وأوضحت نوال السعداوي طالبة في الثانوية العامة في البحيرة قائلة" الامتحان كان في المجمل سهل الحمد لله في كل الأحوال هو أحسن من السنوات اللي فاتت عايز بس تركيز على بعض النقاط".

رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة العربية محتاج وقت

وجاء رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة العربية متباين، إذ قالت روان فؤاد أن الامتحان كان يحتاج مزيد من الوقت للتركيز على بعض النطاق وحتى تتمكن من مراجعة الإمتحان بشكل كامل، إذ أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى تدقيق الفكر بها".

انقسمت اراء الطلاب بمحافظه جنوب سيناء حول امتحان اللغه العربيه بين مؤيد ومعارض بالنسبة لطلاب الثانويه العامة 2023، بعض الطلاب أكدوا أن إمتحان اللغة العربية جاء في مستوي الطالب المتوسط وهناك نقاط للطالب المتميز.

جنا أيمن طالبة بمدرسة الامل التجريبية لغات قالت إن اللغة العربية كانت سهلة ولكن الامتحان جاء طويل وكان يحتاج وقت طويل.

الطلاب زياد محمد، علاء الطيب، احمد حماد أكدوا أن إمتحان اللغة العربية صعب وبه عدة نقاط صعبة أبرزها التظليل، بالإضافة إلي بعض النقاط في النحو.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء إن غرفة عمليات المديرية لم تتلق اي بلاغات رسمية بشأن امتحان اللغة العربية، وخرج الطلاب من اللجان في موعدهم المحدد.

تباينت اراء طلاب الثانوية العامة في محافظة أسيوط، ما بين الامتحان في متناول الطالب المتوسط، وهناك أسئلة اكثر صعوبة كبعض الأسئلة في قسم النحو .

الامتحان في متناول الطالب المتوسط

وقال حسام علي، أحد طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، إن الامتحان كان طويل وأن معظم أسئلة الامتحان في متناول الطالب المتوسط بخلاف اسئلة قسم النحو التي كانت صعبة للغاية وفي متناول الطالب المميز والمذكر بانه تحتاج الي فهم كبير .

مجهود طويل

وأضافت خلود علي، طالبة أخري أن امتحان اللغة العربية يحتاج وقت اطول لانه كان امتحان طويل وبرغم من ذلك كانت الأسئلة واضحة ومباشرة ويستطيع اي طالب اي يحل الامتحان بخلاف اسئلة قسم النحو التي تحتاج مجهود طويل لانها غير مباشرة وطويلة وتحتاج تفكير اكثر.

بعبع الثانوية العامة

ووصف احمد محمود، طالب ثالث، الامتحان بالسهل وغير المعقد مثل ما يحدث في السنوات الماضية متمنيا أن تكون معظم الامتحانات خلال الفترة المقبلة سهلة وواضحة والقضاء علي بعبع الثانوية العامة.

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة العربية اليوم في الأقصر، بين السهل والصعب وأيضا المتوسط، فأسئلة الامتحان تنوعت وقاست مستوى كل طالب، ومدى فهمه لمخرجات التعلم في المقرر الدراسي، خصوصا في النحو والبلاغة، وبعض أجزاء القراءة المتحررة، التي تخاطب الفهم وليس الحفظ والتلقين.

تحتاج إلى تركيز وفهم

وقال الطالب محمود مرتضى، طالب بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية بالأقصر، إن امتحان اللغة العربية اشتمل على بعض الأسئلة، التي تحتاج إلى تركيز وفهم في فرع النحو والقراءة المتحررة والأدب.

يحتاج لأربع ساعات

فيما رأي الطالب مروان الدردير، أن امتحان اللغة العربية، اشتمل على العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى وقت طويل للإجابة عليها وفهم أفكارها، مؤكدا أنه يحتاج لأربع ساعات على الأقل، مشيرا إلى أنه استفاد من كتيب المفاهيم الذي وفرته وزارة التربية والتعليم خاصة في أسئلة النحو.

متشابهة في الاختيارات

اما مصطفى صبرة، فيرى أن إجابة أسئلة النحو والنصوص في امتحان اللغة العربية اليوم، كانت متشابهة في الاختيارات، حيث يوجد أكثر من اختيار صحيح.

سعادة طلاب الثانوية بالإسكندرية بعد أداء امتحان اللغة العربية (صور)

تجلت مظاهر السعادة على طلاب مدرسة الانفوشي الثانوية بنين، بعد أداء امتحان اللغة العربية للشهادة الثانوية العامة 2023، حيث خرجوا من المدرسة بوجوه مبتسمة مؤكدين لأولياء أمورهم أن مهمة الامتحان الأول لهذا العام قد تمت بنجاح، موجهين أعينهم إلى الامتحانات الأخرى.

آراء طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية ايهاب محمد، أحد طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية، أكد أن امتحان اللغة العربية كان مباشرةً دون أي صعوبات أو اسئلة تحت إلى ذكاء، مؤكداً أن الوقت قد كفى لحل الامتحان ومراجعته.

على ذات النهج، قال حسام أحمد، أحد طلاب الثانوية العامة، إن الامتحان كان مشابه لنماذج الامتحانات التي قد حلها مسبقا، ما يعني أن من ذاكر واجتهد سوف يحصد الدرجات النهائية أو ينقص درجات ضئيلة جدا.

فيما تجلت الفرحة على وجوه أولياء الأمور الذين تواجدوا في حالة من القلق خلال أداء الطلاب لأولى امتحانات العام الدراسي الجاري.