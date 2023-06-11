أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بالمحافظات

أعلنت المناطق الأزهرية بالمحافظات المختلفة أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بها الذين حصلوا جميعا على درجات تخطت 98%، وذلك عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات المختلفة، ليضم كشف أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023.

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

وتنشر «الوطن» أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 لهذا العام وفقا لبيانات المناطق الأزهرية بالمحافظات وبيانها كالتالي:.

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالشرقية

- إبراهيم أنور علي، من معهد العارين الإعدادي، المركز الأول بمجموع 99.8%.

- ندى أحمد حامد، بمجموع 99.8%، المركز الثاني معهد شنبارة الميمونة من مركز الزقازيق.

-علاء مسعد محمد إبراهيم بمجموع 99.7%، المركز الثالث من معهد روضة الجنيدي.

- أبرار عاطف علي، بمجموع 99.6%، المركز الرابع من معهد أكوة الإعدادي.

أسماء خالد صالح، بمجموع 99.6%، المركز الخامس من معهد شنبارة الميمونة.

-أسماء عبدالله محمد، بمجموع 99.6%، المركز السادس من معهد بحر البقر.

-سحر مخلص محمد إبراهيم، بمجموع 99.6%، المركز السابع من معهد أم عجرم.

- ندى عاطف، بمجموع 99.6%، المركز الثامن من معهد عبده علي فرح.

- هاجر ناجي عبدالله، بمجموع 99.6%،المركز التاسع من معهد السلام.

- أسماء السيد، بمجموع 94.4%، المركز العاشر من معهد صافور.

أوائل الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

-محمد إبراهيم محمد عبد السلام من معهد ال نوح الأزهري بنسبة نجاح 99.6 المركز الأول.

- معاذ عمر حسن سلامة من معهد التل الكبير بنسبة 99.4 المركز الثاني.

- ملك أشرف عبد العزيز أحمد من معهد نور الإسلام الإعدادي الأزهري بنسبة 99.4%المركز الثالث.

- عبد الله أحمد رمضان حسيني من معهد التل الكبير الأزهري بنسبة 99.5 المركز الرابع.

-عمر بشير عبد الحميد إدريس من معهد ال نوح النموذجي بنسبة 98.8 المركز الخامس.

- أسماء تامر منصور علي المركز السادس من معهد ال نوح بنسبة 98.5% المركز السادس.

-أمال وليد محمد عبد الحميد من معهد القرين الإعدادي الأزهري بنسبة 98.5 المركز السابع.

- أحمد غالي حلمي أحمد من معهد ال نوح الأزهري بنسبة 98.4 المركز الثامن.

- الزهراء عماد محمد سليمان من معهد القرين الأزهري بنسبة 98.3% المركز التاسع.

أوائل الشهادة الإعدادية بالقليوبية

- الطالبة سلمى عوض الله على بيومي المركز الأول

- الطالبة شهد اشرف فتحي محمد المركز الثاني

- الطالبة لينه حاتم احمد محمد خليل المركز الثالث

- الطالبة رنا رضا رزق محمد احمد المركز الرابع

- الطالب مصطفى محمد محمد إبراهيم المركز الخامس

- الطالبة أسماء ايمن لطفي عبد الباقي المركز السادس

- الطالب يوسف محمد جمال عبدالناصر عبد السلام المركز السابع

- الطالبة روميساء عادل سعد سعداوي المركز الثامن

- الطالبة مريم محمود عبد الفتاح عبد المنعم المركز التاسع

- الطالبة دینا شریف محمد محمود المركز العاشر

أوائل الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية بسوهاج

-الطالبة مريم أحمد السيد مكي الأول بمجموع 490، معهد فتيات جرجا

-الطالبة سما وليد بخيت محمود الثاني بمجموع 488 معهد فتيات الشيخ عبد الله بشطورة.

-الطالبة آلاء محمود عبد الرحمن الثالث بمجموع 486 معهد فتيات على بن أبى طالب النموذجي.

-الطالبة روان عبد العظيم محمود الثالث مكرر بمجموع 486 معهد فتيات على بن أبي طالب النموذجي.

-الطالبة سهيلة عطا الله حافظ الثالث مكرر بمجموع 486 معهد فتيات طهطا.

-الطالبة سعاد حسنى مرتضى الرابع بمجموع 485 معهد فتيات طهطا.

-الطالبة سلمى محمد ثابت، الرابع مكرر بمجموع 485 معهد فتيات طهطا.

-الطالبة شهد ناصر أحمد معهد فتيات طهطا الرابع مكرر بمجموع 485.

-الطالبة إسراء مهني مرسى مهني، الرابع مكرر بمجموع 485 معهد فتيات المنشأة.

-الطالبة رحمة الحسيني أحمد السيد، الخامس بمجموع 484 معهد فتيات المراغة.

أوائل الشهادة الأزهرية الإعدادية بأسوان

- أسامة شعبان محمد حافظ بمعهد أسوان الإعدادي المركز الأول، بمجموع 99.5%.

- يحيى محمد سيد محمود، من معهد الصعايدة المركز الثاني، بمجموع 99.4%.

- أسماء شعبان محمد حافظ معهد فتيات أسوان، المركز الثالث بمجموع 99.1%.

- محمد أبو الحجاج حسن محمد، بمجموع 99%، المركز الرابع بمنطقة أسوان.

- يوسف تاج الدين عبد الرحيم محمد المركز الخامس بمجموع 98.5%.

- المؤيد محمد مهلل عبد الباسط، بإدارة أسوان التعليمية المركز السادس، بمجموع 98.4%.

- يحيى محمود محمد حمد الله، بمنطقة أسوان، بالمركز السابع بمجموع 98.4%.

- شهد محمد عثمان موسى، المركز الثامن، بمجموع 98.3%.

- ندا طارق أحمد عبد الظاهر، المركز الثامن مكرر، بمجموع 98.3%.

- محمد جمال عبد المجيد زارع، بمعهد دراو، المركز التاسع، بمجموع 98.2%.

- آية عبد العال جمعة إبراهيم، المركز العاشر، بمجموع 98.1%.

- أحمد محمد زكي بدوي، المركز العاشر مكرر، بمجموع 98.1%.

- فاطمة مصر عبد الراضي محمد، العاشر مكرر، بمجموع 98.1%.