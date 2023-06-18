2600 جنيه إيرادات فيلم «ابن الحاج أحمد» في السينما خلال يوم واحد

حقق فيلم «ابن الحاج أحمد» إيرادات في شباك تذاكر السينما، أمس السبت، قُدرت بـ2615 جنيها، ليقفز إلى المركز السادس في قامة الإيرادات اليومية، بعد بقائه في المركز السابع فترة طويلة، وذلك بعد تراجع إيرادات فيلم «19ب» إلى 636 جنيها.

وسجلت إجمالي إيرادات «ابن الحاج أحمد» على مدار 8 أسابيع ماضية ما يقرب من 13 مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

8 أفلام بالسينما

ويُعرض بدور العرض السينمائي حاليًا 8 أفلام، ويتصدر قائمة إيراداتها اليومية فيلم «شوجر دادي»، بطولة ليلى علوي وتامر هجرس، وفي المركز الثاني فيلم «يوم 13» بطولة أحمد داود، وفي المركز الثالث فيلم «بعد الشر» بطولة علي ربيع، والمركز الرابع فيلم «هارلي» بطولة محمد رمضان، وفي المركز الخامس فيلم «رهبة» بطولة أحمد الفيشاوي، وفي المركز السادس فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة شيكو، والمركز السابع فيلم «19 ب» بطولة سيد رجب، والمركز الثامن والأخير فيلم «مغامرات كوكو» بطولة بيومي فؤاد.

أبطال فيلم «ابن الحاج أحمد»

وفيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة شيكو، وسيد رجب، ورحمة أحمد، ومصطفى غريب، وصبري فواز، وإسماعيل فرغلي، وعايدة رياض، ومحمد لطفي، وفكرة عمرو سلامة، وسيناريو وحوار أحمد محيي ومحمد المحمدي، وإخراج معتز التوني.

وتدور قصة الفيلم في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن، من خلال ابن الحاج أحمد الذي يكتشف أن والده المريض يخفي كثيرا من الأسرار، وتسعى خلفه عصابة لقتله والانتقام منه.