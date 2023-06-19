«بابا إنت يا حبيبي».. إفيه «إشاعة حب» يظهر في فيلم «البعبع» بعد 62 سنة

«بابا مين يالا؟.. بابا إنت ياحبيبي»، من أشهر العبارات في السينما المصرية التي جاءت على لسان الطفل أحمد فرحات والفنان عمر الشريف، في فيلم إشاعة حب عام 1960، خلال مشهد حاولت فيه هند رستم أن تلقن خطيبها الغيور بشدة وفي الوقت نفسه تنتقم من الشاب الذي ادعى أنها على علاقة بها وتطارده في كل مكان، عن طريق الاستعانة بالطفل الصغير الذي يزعم أن هذا الشاب والده، وتقرر ابنة عمه فسخ خطبتها منه وكل ذلك بسبب كذبة صغيرة تفاقمت في لحظة من الزمن.

هذا المشهد في فيلم إشاعة حب تكرر بطريقة كوميدية خلال «تريلر» فيلم البعبع الذي ينافس في ماراثون أفلام عيد الأضحى 2023، حيث تفاجأ أمير كرارة والذي يجسد شخصية سلطان البعبع أثناء قيامه بفتح الباب، بوجود طفل أمامه يخاطبه بـ«بابا» ليسأله «بابا مين يلا؟» ليبادره الصغير «باب إنت يا حبيبي».

فيلم البعبع في عيد الأضحى 2023

ينافس أمير كرارة في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، بفيلم البعبع الذي يجمعه ولأول مرة بالفنانة ياسمين صبري، ويشاركهما البطولة كل من باسم سمرة، محمد عبدالرحمن توتا، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

فيلم إشاعة حب عرض بالسينما عام 1960

فيلم إشاعة حب من إخراج فطين عبدالوهاب، بطولة سعاد حسني، عمر الشريف، يوسف وهبي، عبدالمنعم إبراهيم، وداد حمدي، جمال رمسيس، إحسان شريف، وضيوف الشرف هند رستم ولاعب النادي الأهلي عادل هيكل.