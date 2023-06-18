جابر بغدادي ينشد «الكحل بعيونك رباني يا نبي» على قناة الناس

نشرت قناة «الناس»، فيديو قصير عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، للداعية الإسلامي جابر بغدادي يقوم بالإنشاد الديني، وذلك تحت عنوان «الكحل بعيونك رباني يا نبي.. بصوت الشيخ جابر بغدادي».

ذكر في مدح النبي

وأدى جابر بغدادي، الداعية الإسلامي، أنشودة «يا رايح المدينة سلملي على النبي»، قائلا: «الكحل بعيونك رباني يا نبي، والنور فوق جبينك رحماني يا نبي، ما أنت البدر التمام وأنت نور الزحام.. أنت البدر التمام وأنت عروس القيامة وقمرها، يا رايح المدينة سلم لي على النبي وقوله خدامك مشتقالك يا نبي».

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.