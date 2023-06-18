علي جمعة عبر قناة الناس: الحج بؤرة عبادات الإسلام كلها

نشرت قناة «الناس»، فيديو قصير «ريلز» عبر صفحتها على فيس بوك، للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، يوضح فيه معنى الحج والفرق بين الحج الأكبر والحج الأصغر.

العمرة تسمى بالحج الأصغر

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إنّ «حج البيت» تعني قصد البيت أي الذهاب إلى اتجاه البيت العتيق الذي أُمرنا بالتوجه إليه في صلاتنا أينما كنا وحيثما كنا، موضحًا: «العمرة تسمى بالحج الأصغر بينما يسمى الحج الفريضة بالحج الأكبر».

وأضاف «جمعة»، خلال حواره عبر قناة الناس، أنّ الحج الأصغر يختلف عن نظيره الأكبر، كون الحج الأكبر جمع معالم الإسلام وعباداته إذ تجد فيه الصلاة والشهادتين والذكر والدعاء والكفرات، فضلا عن وجود النفقة المالية والصيام والطواف والسعي والمبيت والرمي وغيرهم من العبادات الموجودة في الإسلام، متابعا أنّ كل العبادات تجمعت في الحج كأنّه بؤرة عبادات الإسلام، لذلك فهو شعيرة في غاية الأهمية على قمة أركان الإسلام لذلك ذُكر أخيرا.

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.