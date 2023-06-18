مصر تتفوق على روسيا وأوكرانيا في سرعات الإنترنت وتحتل المرتبة 87 عالميا

تراجعت مصر ثلاث مراكز في سرعات الإنترنت على الهاتف المحمول نهاية شهر مايو الماضي، واحتلت المرتبة الـ87 من بين 140 دولة شملها القياس على مستوى العالم، وفقا لتقرير أوكلا لقياس سرعات الإنترنت، والذي يتم إصداره شهريا ويقيس سرعات الإنترنت على مستوى العالم.

مصر تتقدم على روسيا وأوكرانيا

ووفقا للتقرير، فإن دول أوغندا والسلفادور والفلبين والميكسيك تفوقوا على مصر في سرعات الإنترنت على الهاتف المحمول، بينا تقدمت مصر على روسيا وكازاخستان والبوسنة والهرسك وأوكرانيا على التوالي.

ثلاث دول عربية في صدارة التقرير

وتابع التقرير، أن 3 دول عربية تصدرت قائمة الأفضل في سرعات الإنترنت، واحتلت الإمارات العربية المرتبة الأولى بسرعة بلغت 181.9 ميجا بايت/الثانية، ثم جاءت قطر في المرتبة الثانية عالميا بسرعة 164.8 ميجابايت/الثانية، وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة.

إجراءات لرفع مستوى جودة الخدمات

من جانبه أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن اتخاذه مجموعة من الإجراءات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، أبرزها قيامه خلال الفترة الماضية بتغريم مقدمي خدمات المحمول بمبلغ 32 مليون جنيه عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول خلال الربع الأول من عام 2023، بالاضافة إلى اعتماد 823 محطة جديدة منذ بداية عام 2023 بنسبة زيادة 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

تنفيذ محطات تغطية صغيرة أعلى أعمدة الإنارة

وتابع الجهاز أنه من ضمن الجهود أيضا، تنفيذ محطات تغطية صغيرة أعلى أعمدة الإنارة بنطاق القاهرة الكبرى للتغلب على معوقات التغطية في الأماكن التي يتعذر إنشاء محطات بها، مما يساهم في تحسين معايير جودة خدمات الاتصالات والقدرة على استيعاب حجم الحركة المتزايد بالسوق المصري، وتنفيذ ضبطيـات قضائية في عدد 14 محافظة خلال الربع الأول من عام 2023 لإزالة 153 نقطة تداخل بإجمالي 140 جهاز تقوية شبكات غير معتمد و455 هوائي مقوي شبكة والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمة.

ضبط شركة تستوردة أجهزة مقويات الشبكات غير الشرعية

وأشار إلى أنه تم ضبط أحد أكبر الشركات المستوردة لأجهزة مقويات الشبكات غير الشرعية في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث تم ضبط 118 جهاز تقوية غير شرعي و300 هوائي، وجاء ذلك تماشيًا مع تعديل قانون الاتصالات الذي أُقر في ديسمبر 2022 لتغليظ العقوبات المقررة على حيازة وتسويق أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية واستيرادها دون ترخيص.