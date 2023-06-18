استشاري «سمنة»: مرضى البدانة «غلابة».. وعندهم كل الأمراض والمشكلات

قال الدكتور محمد الشافعي، استشاري علاج طبيعي وسمنة، إن الأمهات والسيدات لديهن بشكل عام هلع وهوس التخسيس و«الدايت»، لافتا إلى أَنْ هذا الهوس صحي، لكن الهوس يكون خطأ إذا أدى إلى ارتكاب أشياء خاطئة، مثل «صيام المياه»، بحيث يتم شرب المياه فقط لمدة 15 يوما، أو ما يسمى بـ«الريجيم الكيميائي».

وضع النظام الغذائي المناسب

وأضاف «الشافعي»، خلال لقاء ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية القديرة سناء منصور، والإعلامية شيرين عفت، أنّه يجب وضع النظام الغذائي المناسب للحالة الصحية، نظرا لأن البعض، يركز في التخسيس، وليس في حالته الصحية، لذلك يجب أن تطبق هذه الأشياء مع أخصائي تغذية.

وأشار إلى أَنْ السمنة هي مرض، ومن ثم تحتاج إلى إجراء تحاليل مثلها مثل أي مرض آخر، إذ إن أمراض الباطنة يكون سببها السمنة مثل الكولسترول والضغط والسكر ومشكلات الغدة وتكيسات المبايض عند السيدات وتأخير الحمل.

أمراض كثيرة بسبب السمنة

أوضح أَنْ معظم حالات السمنة يعانون من الأنيميا، متابعا: «مريض السمنة غلبان، وهتلاقي عنده كل الأمراض والمشكلات من أنيميا ونقص فيتامينات وأملاح ومعادن وغيرها الكثير».