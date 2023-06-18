مصرع شخصين وإصابة 5 في انقلاب سيارة بصحراوي «بني سويف - الفيوم»

لقي اثنان مصرعهما، وأصيب 5 آخرون، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين قصر الباسل في المسافة بين محافظتي الفيوم وبني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام والجثتين إلى مستشفى سمسطا المركزي بمحافظة بني سويف.

بلاغ انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف الفيوم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين قصر الباسل في المسافة بين محافظتي الفيوم وبني سويف، أسفر عن مصرع اثنين وإصابة 5 آخرين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

على الفور دفعت هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد بـ 4 سيارات إسعاف من مرفقي بني سويف والفيوم إلى موقع الحادث، وجرى إخلاء المصابين ونقلهم بسيارات الفيوم إلى مستشفى الفيوم العام، فيما نقلت سيارات إسعاف بني سويف الجثتين إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل الحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلًا من أسماء محمد صابر 25 عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقري والذراع الأيمن، والزهراء سيد حسن 24 عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات، وهويدا أحمد محمد عبد العزيز 27 عامًا، اشتباه PC وكدمه بالصدر وجرح بالرأس، وأسماء محمد مصطفى كامل 26 عامًا كدمة بالصدر بسيط رفض النقل، ساره حمدي حسين 24 عامًا اشتباه PC وكسر مضاعف بالذراع الأيمن، جميعهم مقيمين في محافظة المنيا، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

أسماء ضحايا الحادث

فيما أسفر الحادث عن مصرع؛ إبراهيم محمد علي سالم، مقيم بني مزار المنيا 62 عامًا، وهبة عبد الجواد السيد محمد، مقيم محافظة المنيا 25 عامًا، جرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة تمهيداً لاستصدار تصاريح الدفن.