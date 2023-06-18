متى يبدأ فصل الصيف 2023 في مصر؟.. موسم الاستقرار وارتفاع الحرارة والرطوبة

شهدت حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع الماضي، استقرارا نسبيا عقب موجة العواصف الترابية والأمطار الرعدية، فضلا عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، التي تأثرت بها عدة مناطق من البلاد، ورغم ذلك يبدأ فصل الصيف بعد ليتساءل المواطنون.. متى يبدأ فصل الصيف 2023 في مصر؟

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء توضح «الوطن» متى يبدأ فصل الصيف 2023 في مصر؟، وفقا للحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث وحسابات هيئة الأرصاد الجوية.

متى يبدأ فصل الصيف 2023 في مصر؟

وأجاب المعهد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على سؤال متى يبدأ فصل الصيف 2023 في مصر؟، محددا موعد فصل الصيف، بأنه يبدأ يوم الأربعاء الموافق 21-6-2023.

ووفقا للحسابات التي أجراها معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن الانقلاب الصيفي 2023، يحدث الساعة 5:59 مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يوم الأربعاء 21 يونيو، موضحا أن عدد أيام فصل الصيف 2023، تكون 93 يوما و13 ساعة 52 دقيقة.

حالة الطقس خلال فصل الصيف

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فصل الصيف يعتبر أكثر فصول العام استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد فيه بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع فى نسب الرطوبة، مما زيد من الإحساس بالحرارة خاصة في يوليو وأغسطس.

وأضافت «الأرصاد» أنه أحيانًا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة من جنوب أوروبا تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة في بعض الأحيان.