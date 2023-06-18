تحرير 91 محضر إشغالات وتراكمات بحملة مكبرة بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بسوهاج حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات وضبط الأسواق والشوارع والميادين المختلفة والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق، خاصة أثناء ارتفاع درجات الحرارة، لعدم حدوث حرائق من التراكمات والمخلفات، حيث وصلت درجات الحرارة اليوم 43 درجة مئوية وفقا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية.

تحرير91 محضر إشغالات ومخالفات وتراكمات بطهطا

وحررت الحملة 91 محضرا وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وفقا لتصريح عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لـ«الوطن»، الذي أضاف أن الوحدة تتابع الأسواق وتعمل على رفع الإشغالات والمخالفات والحفاظ على السيولة المرورية والعمل على خدمة وراحة المواطنين في كل مكان وفى كل الأوقات.

المشاركين بحملة الإشغالات بطهطا

وشارك بالحملة عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا ومحمد ثروت نائب رئيس مدينة طهطا ومنصور حزين رئيس قسم المتابعة بالمركز ومسؤولي الإشغالات والتفتيش المالي والإداري والمتابعة والعلاقات العامة بمركز ومدينة طهطا بالتنسيق مع شرطة المرافق بالمركز وبمعدات الوحدة المحلية بطهطا.