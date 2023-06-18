كشف ملابسات فيديو قيادة «طفل» لسيارة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

كشفت وزارة الداخلية، مقطع فيديو جرى تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع «فيسبوك»، يتضمن قيام «طفل» بقيادة سيارة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي برفقة عمه، معرضا حياته والآخرين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها ملك أحد الأشخاص.. مقيم بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة، «منتهية التراخيص»، وباستدعاء المذكور وسؤاله عن الواقعة، أقر بتعرضه لحالة إعياء، ما دعاه لترك نجل شقيقه يقود السيارة لتوصيله لمنزله.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.