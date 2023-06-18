القبض على المتهم بالتعدي على زوجته في السويس

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام أحد الأشخاص بتعذيب كريمتها، مُقيمة بمحافظة السويس محدثا إصابتها بجروح وحروق.

تضرر ربة منزل من مسجل خطر

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجاري، تبلغ لقسم شرطة الأربعين بالسويس من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، وبصحبتها كريمتها سن عامين، بتضررها من قيام زوجها، «له معلومات جنائية»، مقيم بذات العنوان بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما.

كمية من مخدر الشابو

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المذكور وضبطه بمحل سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الشابو، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وإحداث إصابتهما، وكذا حيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.