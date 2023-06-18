ضبط طرفي مشاجرة بعد تحطيمهم زجاج سيارتين بالإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية بالنسبة لما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمناً قيام أحد الأشخاص بتحطيم نوافذ سيارتين متوقفتين بجانب الطريق وسرقة ما بداخلهما بمحافظة الإسكندرية.

الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 يونيو الجاري تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية من الأهالي، قيام مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء وبحوزتهم كلاب بالتعدي على المارة بالضرب والسب محدثين إصابات بهم.

وبالانتقال إلى محل البلاغ تم ضبط كلٍ من طرف أول 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء، طرف ثان 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

مشادة كلامية

وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقر أحد المتهمين من الطرف الأول بنشوب مشادة كلامية بينه وبين أحد المتهمين من الطرف الثاني لتسبب الكلب الخاص بالأخير في إحداث إصابه به بالقدم فقام على أثرها بالاستعانة بمُناصريه والتوجه للمنطقة محل سكن الأخير وقاموا بالتعدي عليه وأقاربه بالضرب، ما تسبب في وجود بعض التلفيات بالزجاج لـ4 سيارات تصادف توقفها بالشارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.