ضبط مركز صيانة أجهزة كهربائية ببني سويف لتضليل عملائه بعلامة تجارية

تمكن فرع جهاز حماية المستهلك في بني سويف، اليوم الأحد، من ضبط مركز خدمة خاص بالأجهزة الكهربائية مستخدمًا علامة تجارية شهيرة، مما يدخل الغش والتضليل على جمهور المستهلكين.

حماية المستهلك في بني سويف لمركز استخدم علامات تجارية مُقلدة

ورودت معلومات للفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة بنى سويف بإشراف أحمد دهشان رئيس فرع الجهاز بالمحافظة، تفيد قيام أحد مراكز خدمة خاص بالأجهزة الكهربائية، مستخدمًا علامة تجارية شهيرة، مما يدخل الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضلل عملائه واستخدم علامة تجارية لم يكن وكيلًا لها

وأعد الفرع حملة يترأسها ومعه أعضاء جهاز حماية المستهلك، إلي المكان محل الواقعة، حيث فاجأت الحملة جميع العاملين به، وتبين قيام المركز بالإعلان عن نفسه كوكيل معتمد لعلامة تجارية خاصة بالأجهزة الكهربائية، بالمخالفة، من خلال اللافتات والمحررات الصادرة عنه، مع استمراره بتقديم خدمات الصيانة للمستهلكين، بإجراء الصيانات اللازمة لجميع الأجهزة الكهربائية تحت مسمى العلامة التجارية.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

تم تحرير محضر رقم 10506 لسنة 2023 جنح بندر بني سويف والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لوجود شبهة الإعلان المضلل واستخدام علامات تجارية بدون ترخيص من الشركة صاحبة العلامة، مخالفا بذلك نص المادة التاسعة بقانون 181 لسنة 2018.