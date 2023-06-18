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اقرأ غدا في عدد «الوطن»: «30 يونيو».. الفن ينتصر على طيور الظلام

كتب:

محمد عزالدين
08:08 م | الأحد 18 يونيو 2023
عدد «الوطن» غدا

عدد «الوطن» غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي: نبذل أقصى الجهد لحقن دماء الأشقاء فى السودان

- الرئيس يستقبل نائب رئيس «مجلس السيادة»: وقف إطلاق النار وبدء الحوار السلمى أولوية.. ويشيد بدور «التمويل الدولية» فى دعم التنمية

- طوارئ فى الحكومة استعداداً لعيد «الأضحى».. وخطة لتأمين الاحتفالات

- «الأوقاف»: السماح بإقامة الصلاة فى جميع المساجد والساحات الكبرى

- فايزة واصف.. «سيدة التليفزيون»

-«الوطن» تحتفى بصاحبة المسيرة الإعلامية الممتدة لأكثر من 35 عاماً

- «حياتى».. أشهر برامجها لحل مشكلات المجتمع وتعاونت مع 10 مخرجين مختلفين لتقديمه

- بدأ شغفها بالإعلام وهى فى سن 20 عاماً.. وصنعت محتوى برامجها من رسائل المشاهدين ومشاكلهم

- «الفخرانى»: «جزء أصيل من ثقافة طفولتنا وذكرياتها».. و«الحصرى»: راقية ومحبة لعملها بجنون

- نقيب الإعلاميين: موهوبة ومبدعة وقدمت قالباً برامجياً خاصاً بها.. وتركت إرثاً مهنياً وأخلاقياً تتعلم منه الأجيال

- «العربى» سهل وبسيط.. طلاب الثانوية يجتازون أصعب التحديات

- الطلاب: الامتحان يراعى قدرات الجميع.. ونتمنى باقى المواد فى مستواه

- الطريق إلى الوطن.. «30 يونيو».. الفن ينتصر على طيور الظلام

- إلهام شاهين: «الإخوان» استغلوا الدين للوصول إلى الحكم.. وفردوس عبدالحميد: تخلصنا من الإرهاب بفضل الشعب والأداء البطولى للجيش

- الأعمال الفنية كشفت مخططات التنظيم.. وخلدت بطولات الشهداء

 

الصفحة الثانية

- الحوار الوطني.. قضايا ساخنة على مائدة المحور السياسى فى الأسبوع الرابع للمناقشات

- رؤية لتطوير العمل الأهلي والبحث العلمي

- لجنة النقابات تضع رؤية متكاملة لتنظيم «المجتمع المدنى»

- المقرّر المساعد: المجتمع المدنى إحدى الركائز الأساسية للتنمية بالتعاون مع الدولة والقطاع الخاص.. و«هلال»: يجب تحريك الأمور الراكدة.. وحل المعوقات التى تُعرقل الحركة التعاونية

- أعضاء «تنسيقية الشباب» يطالبون باستراتيجية للتطوع وحوافز للمتطوعين

- «عبدالخالق»: العمل الأهلى يحتاج إلى حماية.. وعباءة قانون 149 لم تعد تتسع للوضع الحالى.. و«الشرقاوى» يطالب بمراجعة أوضاع الجمعيات المُتحفّظ عليها.. وخبيرة مجتمع مدنى: القانون يحتاج إلى تعديل

- «هيام»: علينا تشجيع العمل بالوقف الخيرى كأحد مصادر تمويل الجمعيات.. و«الطوخى»: يجب تقنين أوضاع المؤسسات المانحة فى مصر بما يخدم الأهداف التنموية الوطنية

- رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: العمل الأهلى غير هادف للربح ولم يعد رفاهية ونحتاج لتقويته

- القانون يعاملنا فى فواتير الكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلى.. ونطالب بتخفيضها أسوة بمراكز الشباب

 

الصفحة الثالثة

- مناقشات «حقوق الإنسان»: تسييس «الآراء العلمية والبحوث واستطلاعات الرأى» يُفسد المناخ العام

- «فوزى»: انتخاب أو تعيين عمداء الكليات ورؤساء الجامعات لا يُخل باستقلالها.. و«مسعد»: سعداء باستجابة الرئاسة وإصدار قانون «تداول المعلومات»

- نواب وسياسيون: تيسير عمليات تسجيل الاختراعات.. ومنع توقيع جزاءات قانونية على المبدعين نتيجة إبداعهم.. ودعمهم مالياً ومعنوياً

- «البطران»: انخفاض نسبة الإنفاق على البحث العلمى فى الدول العربية مقارنةً بدول العالم عقبة أساسية

- «أبوشقرة»: عدم توفير المناخ الملائم للباحثين يؤدى إلى انخفاض مستواهم الاقتصادى

- رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: البحث العلمى هو الأساس لتحقيق التقدم والتطور والتنمية

- قرارات العفو الرئاسى وتولى المرأة المناصب القيادية وإطلاق «حياة كريمة» عززت من حالة حقوق الإنسان

 

الصفحة الرابعة

-طلاب الثانوية يجتازون تحدي «اللغة العربية»

- «التعليم»: حريصون على توفير الراحة لأبنائنا.. والسيطرة على اللجان

- «حجازى» يتفقّد لجان كفر الشيخ ويحذّر من الحل فى ورقة الأسئلة لعدم الاعتداد بها.. والوزارة: الصورة المتداولة للاختبار غير صحيحة وليست لها علاقة به

- خروج طالبات الثانوية بعد أداء الامتحان تصوير- عدنان عماد

-طلاب المحافظات: «العربى» تمام.. ويراعى قدرات الجميع

-أولياء الأمور يساندون أبناءهم أمام اللجان بـ«الدعاء» وقراءة القرآن

- «محمد»: الأسئلة سهلة باستثناء «النحو».. و«هانى»: انتهيت من الإجابة ولم أراجع بسبب ضيق الوقت

-مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: «قوة إسماعيل ياسين»

الصفحة الخامسة

-«الوطن» تحتفى بصاحبة المسيرة الإعلامية الكبرى الممتدة لأكثر من 35 عاماً.. فايزة واصف

-سيدة الشاشة «التلفزيونية»

 

الصفحة السادسة

- زميلاتها وتلميذاتها: قيمة مهنية وإنسانية نادرة التكرار.. وسيرتها ستعيش دوماً

- «الهلاوى»: أدينا معاً «العمرة والحج».. وهى بمثابة أختى وكنا نلتقى يومياً فى النادى حتى وفاتها

- «منصور»: حلت مشكلات الناس بصدق وموضوعية فى برامجها.. وقامة فنية لا تُعوَّض

- «سعدة»: موهوبة ومبدعة وقدمت قالباً برامجياً خاصاً بها.. وتركت إرثاً مهنياً وأخلاقياً تتعلم منه الأجيال

 

الصفحة السابعة

- «الأيقونة».. رائدة البرامج الاجتماعية فى «ماسبيرو»

- «حياتى».. أشهر برامجها لحل مشكلات المشاهدين

- مدرسة «واصف» الإعلامية.. من المجتمع إلى «الشاشة» والعكس

- أستاذ اجتماع: البرامج التليفزيونية لها دور كبير فى حماية المجتمع من التفكك الأسرى وزيادة وعى المواطن

- تقلدت فايزة واصف الكثير من المناصب داخل التليفزيون المصرى حتى وصلت إلى منصب وكيل وزارة

 -مقال رأي لـ شيماء البرديني، بعنوان: دروس بتوقيع «فايزة واصف»

الصفحة الثامنة

- «30 يونيو».. الفن ينتصر على طيور الظلام

- فنانون: أجهضنا خطط «الإخوان».. ومصر استردت مكانتها

- إلهام شاهين: الجماعة استغلت الدين للوصول إلى الحكم وانتصرنا عليهم بإرادة وشموخ

- نبيلة عبيد: «30 يونيو» خلدت الدور الوطنى للجيش.. و«الصريطى»: الإعلان الدستورى كتب نهاية التنظيم

- أعمال فنية كشفت مخططات «الجماعة الإرهابية»

- «اعتصام الثقافة» كان الشرارة الأولى وأثبتنا أن الفن هو القوة الناعمة

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بقلم محمد عزالدين