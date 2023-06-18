اقرأ غدا في عدد «الوطن»: «30 يونيو».. الفن ينتصر على طيور الظلام
كتب:
محمد عزالدين
08:08 م | الأحد 18 يونيو 2023
عدد «الوطن» غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- السيسي: نبذل أقصى الجهد لحقن دماء الأشقاء فى السودان
- الرئيس يستقبل نائب رئيس «مجلس السيادة»: وقف إطلاق النار وبدء الحوار السلمى أولوية.. ويشيد بدور «التمويل الدولية» فى دعم التنمية
- طوارئ فى الحكومة استعداداً لعيد «الأضحى».. وخطة لتأمين الاحتفالات
- «الأوقاف»: السماح بإقامة الصلاة فى جميع المساجد والساحات الكبرى
- فايزة واصف.. «سيدة التليفزيون»
-«الوطن» تحتفى بصاحبة المسيرة الإعلامية الممتدة لأكثر من 35 عاماً
- «حياتى».. أشهر برامجها لحل مشكلات المجتمع وتعاونت مع 10 مخرجين مختلفين لتقديمه
- بدأ شغفها بالإعلام وهى فى سن 20 عاماً.. وصنعت محتوى برامجها من رسائل المشاهدين ومشاكلهم
- «الفخرانى»: «جزء أصيل من ثقافة طفولتنا وذكرياتها».. و«الحصرى»: راقية ومحبة لعملها بجنون
- نقيب الإعلاميين: موهوبة ومبدعة وقدمت قالباً برامجياً خاصاً بها.. وتركت إرثاً مهنياً وأخلاقياً تتعلم منه الأجيال
- «العربى» سهل وبسيط.. طلاب الثانوية يجتازون أصعب التحديات
- الطلاب: الامتحان يراعى قدرات الجميع.. ونتمنى باقى المواد فى مستواه
- الطريق إلى الوطن.. «30 يونيو».. الفن ينتصر على طيور الظلام
- إلهام شاهين: «الإخوان» استغلوا الدين للوصول إلى الحكم.. وفردوس عبدالحميد: تخلصنا من الإرهاب بفضل الشعب والأداء البطولى للجيش
- الأعمال الفنية كشفت مخططات التنظيم.. وخلدت بطولات الشهداء
الصفحة الثانية
- الحوار الوطني.. قضايا ساخنة على مائدة المحور السياسى فى الأسبوع الرابع للمناقشات
- رؤية لتطوير العمل الأهلي والبحث العلمي
- لجنة النقابات تضع رؤية متكاملة لتنظيم «المجتمع المدنى»
- المقرّر المساعد: المجتمع المدنى إحدى الركائز الأساسية للتنمية بالتعاون مع الدولة والقطاع الخاص.. و«هلال»: يجب تحريك الأمور الراكدة.. وحل المعوقات التى تُعرقل الحركة التعاونية
- أعضاء «تنسيقية الشباب» يطالبون باستراتيجية للتطوع وحوافز للمتطوعين
- «عبدالخالق»: العمل الأهلى يحتاج إلى حماية.. وعباءة قانون 149 لم تعد تتسع للوضع الحالى.. و«الشرقاوى» يطالب بمراجعة أوضاع الجمعيات المُتحفّظ عليها.. وخبيرة مجتمع مدنى: القانون يحتاج إلى تعديل
- «هيام»: علينا تشجيع العمل بالوقف الخيرى كأحد مصادر تمويل الجمعيات.. و«الطوخى»: يجب تقنين أوضاع المؤسسات المانحة فى مصر بما يخدم الأهداف التنموية الوطنية
- رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: العمل الأهلى غير هادف للربح ولم يعد رفاهية ونحتاج لتقويته
- القانون يعاملنا فى فواتير الكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلى.. ونطالب بتخفيضها أسوة بمراكز الشباب
الصفحة الثالثة
- مناقشات «حقوق الإنسان»: تسييس «الآراء العلمية والبحوث واستطلاعات الرأى» يُفسد المناخ العام
- «فوزى»: انتخاب أو تعيين عمداء الكليات ورؤساء الجامعات لا يُخل باستقلالها.. و«مسعد»: سعداء باستجابة الرئاسة وإصدار قانون «تداول المعلومات»
- نواب وسياسيون: تيسير عمليات تسجيل الاختراعات.. ومنع توقيع جزاءات قانونية على المبدعين نتيجة إبداعهم.. ودعمهم مالياً ومعنوياً
- «البطران»: انخفاض نسبة الإنفاق على البحث العلمى فى الدول العربية مقارنةً بدول العالم عقبة أساسية
- «أبوشقرة»: عدم توفير المناخ الملائم للباحثين يؤدى إلى انخفاض مستواهم الاقتصادى
- رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: البحث العلمى هو الأساس لتحقيق التقدم والتطور والتنمية
- قرارات العفو الرئاسى وتولى المرأة المناصب القيادية وإطلاق «حياة كريمة» عززت من حالة حقوق الإنسان
الصفحة الرابعة
-طلاب الثانوية يجتازون تحدي «اللغة العربية»
- «التعليم»: حريصون على توفير الراحة لأبنائنا.. والسيطرة على اللجان
- «حجازى» يتفقّد لجان كفر الشيخ ويحذّر من الحل فى ورقة الأسئلة لعدم الاعتداد بها.. والوزارة: الصورة المتداولة للاختبار غير صحيحة وليست لها علاقة به
- خروج طالبات الثانوية بعد أداء الامتحان تصوير- عدنان عماد
-طلاب المحافظات: «العربى» تمام.. ويراعى قدرات الجميع
-أولياء الأمور يساندون أبناءهم أمام اللجان بـ«الدعاء» وقراءة القرآن
- «محمد»: الأسئلة سهلة باستثناء «النحو».. و«هانى»: انتهيت من الإجابة ولم أراجع بسبب ضيق الوقت
-مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: «قوة إسماعيل ياسين»
الصفحة الخامسة
-«الوطن» تحتفى بصاحبة المسيرة الإعلامية الكبرى الممتدة لأكثر من 35 عاماً.. فايزة واصف
-سيدة الشاشة «التلفزيونية»
الصفحة السادسة
- زميلاتها وتلميذاتها: قيمة مهنية وإنسانية نادرة التكرار.. وسيرتها ستعيش دوماً
- «الهلاوى»: أدينا معاً «العمرة والحج».. وهى بمثابة أختى وكنا نلتقى يومياً فى النادى حتى وفاتها
- «منصور»: حلت مشكلات الناس بصدق وموضوعية فى برامجها.. وقامة فنية لا تُعوَّض
- «سعدة»: موهوبة ومبدعة وقدمت قالباً برامجياً خاصاً بها.. وتركت إرثاً مهنياً وأخلاقياً تتعلم منه الأجيال
الصفحة السابعة
- «الأيقونة».. رائدة البرامج الاجتماعية فى «ماسبيرو»
- «حياتى».. أشهر برامجها لحل مشكلات المشاهدين
- مدرسة «واصف» الإعلامية.. من المجتمع إلى «الشاشة» والعكس
- أستاذ اجتماع: البرامج التليفزيونية لها دور كبير فى حماية المجتمع من التفكك الأسرى وزيادة وعى المواطن
- تقلدت فايزة واصف الكثير من المناصب داخل التليفزيون المصرى حتى وصلت إلى منصب وكيل وزارة
-مقال رأي لـ شيماء البرديني، بعنوان: دروس بتوقيع «فايزة واصف»
الصفحة الثامنة
- «30 يونيو».. الفن ينتصر على طيور الظلام
- فنانون: أجهضنا خطط «الإخوان».. ومصر استردت مكانتها
- إلهام شاهين: الجماعة استغلت الدين للوصول إلى الحكم وانتصرنا عليهم بإرادة وشموخ
- نبيلة عبيد: «30 يونيو» خلدت الدور الوطنى للجيش.. و«الصريطى»: الإعلان الدستورى كتب نهاية التنظيم
- أعمال فنية كشفت مخططات «الجماعة الإرهابية»
- «اعتصام الثقافة» كان الشرارة الأولى وأثبتنا أن الفن هو القوة الناعمة