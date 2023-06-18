«السقطي»: الأموال المدفوعة مقابل الهجرة غير الشرعية «تعمل مشروع مضمون»

قدم علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مجموعة من النصائح للشباب الذي يغامرون بحياتهم من أجل هجرة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.

السقطي: أي شخص يمكنه عمل مشروع بالأموال التي يدفعها للهجرة

أضاف «السقطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن أي شخص يمكنه عمل مشروع بالأموال التي يدفعها للهجرة غير الشرعية والتي تقدر بـ200 ألف جنيه، مثل صناعة «رباط الأحذية».

تعاون 3 شباب في عمل مشروع

وأوضح علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يمكن تعاون 3 شباب في عمل مشروع، بداية من إيجار الوحدة من الدولة بأسعار لا تتجاوز 15 ألف جنيه شهريًا، وشراء ماكينة بـ400 ألف جنيه يصبح مشروعا يدر دخلا لأصحابه.

وأضاف علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هذا كلام واقعي وليس كلام إعلام، مضيفا أن هناك شباب يطمح في الغربة والهجرة إلى أوروبا رغم أن الغربة لها ثمن.

وفي رده على سؤال الإعلامية عزة مصطفى حول إمكانية تعثر أصحاب هذه المشروعات، قائلا: «التعثر ولا الموت؟!»، وراح يستكمل كلامه أن نسبة التعثر لا تتعدى 15%.