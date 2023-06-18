توزيع درجات اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل كاملة

تُقدّم «الوطن»، توزيع درجات اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2023، في إطار دورها الخدمي التربوي، وبالتزامن مع انطلاق الامتحانات، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي وضحت كافة التفاصيل الخاصة بدرجات الامتحان على الأسئلة الموضوعية والمقالية.

توزيع درجات اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2023 كلغة أجنبية أولى

- مجموع درجات اللغة الإنجليزية 50 درجة.

- يبلغ عدد الأسئلة المقالية في امتحان اللغة الإنجليزية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات.

- عدد الأسئلة الموضوعية في امتحان اللغة الإنجليزية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا.

توزيع درجات اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2023 كلغة أجنبية ثانية

- مجموع درجات اللغة الإنجليزية الكلي 40 درجة.

- يبلغ عدد الأسئلة المقالية في امتحان اللغة الإنجليزية سؤالين لهما 6 درجات.

- يبلغ عدد الأسئلة الموضوعية في امتحان اللغة الإنجليزية 29 سؤالًا لها 34 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 31 سؤالًا.

خبيرة تربوية تقدم نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة

وفي سياق متصل، حثت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، طلاب الثانوية العامة، بضرورة تنظيم ساعات اليوم وتحديد 8 ساعات للنوم، والمراجعة عن طريق حل الامتحانات السابقة، وإدارة وقت الامتحان للتدريب الجيد على حل الاختبار في مدة محددة.

وشددت الدكتورة إيلارية عاطف في حديثها لـ«الوطن»، على طلاب الثانوية العامة، بضرورة الإبتعاد عن المشتتات سواء وسائل التواصل الاجتماعي أو الزيارات العائلية ومراعاة توفير دعم نفسي من ولي الأمر للطالب بعد انتهاء الاختبار، ويرجى عدم مراجعة الإجابات والتفكير فقط في المواد القادمة والتركيز على الهدف: «التأكد ان الله لا يضيع أجر من أحسن عمله».