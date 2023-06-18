طرح الآلاف من المواطنين سؤالًا حول موعد وأماكن ساحات صلاة العيد بمحافظة الفيوم لكي يتسنى لهم أداء الصلاة رفقة أسرهم ابتهاجًا بالعيد في الساحات والمساجد القريبة لهم، ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك الذي تفصلنا عنه أيام قليلة فقط، فيما استعدت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم، لاستقبال العيد بتحديد ساحات ومساجد الصلاة.

تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن موعد وأماكن ساحات صلاة العيد بمحافظة الفيوم، فضلًا عن توقيت الصلاة، وعدد التكبيرات في الركعتين، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن ساحات ومساجد صلاة عيد الأضحى 2023

وتساءل المئات من المواطنين حول هل يوجد صلاة عيد في الساحات 2023؟ وهو ما أجاب عنه الدكتور محمود طه الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّه جرى تخصيص 84 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى 2023 أبرزها ساحات مسجد ناصر، والمعلمين، بالإضافة إلى كافة المساجد التي يؤدى فيها صلاة الجمعة، موضحًا أنّ المديرية أنّهت كافة استعداداتها لاستقبال العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى في الفيوم 2023

وفي وقت سابق أعلن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة عيد الأضحى في الفيوم 2023 التي تبدأ برفع تكبيرات العيد في تمام الساعة 6:25 صباحًا.

كيفية صلاة العيد في المسجد

وكشفت دار الإفتاء في بيان سابق لها، أنّ صلاة عيد الأضحى سنة مؤكدة عن الرسول، ومن المستحب أن تكون في جماعة مع الإمام سواء في الخلاء أو المساجد، وتتكون من ركعتان وتشبه الصلاة العادية عدا التكبيرات، موضحةً كم عدد التكبيرات في الركعة الأولى والثانية في صلاة العيد؟ التي يبلغ عددها 7 تكبيرات في الركعة الأولى سوى تكبيرتي الإحرام والركوع، و5 تكبيرات في الثانية سوى تكبيرتي القيام والركوع.

كيفية صلاة العيد في المنزل للنساء

وبيّنّت دار الإفتاء كيفية صلاة العيد في المنزل للنساء موضحةً أنّها تطابق صلاة العيد في المسجد، حيث تصلي المرأة ركعتان تتفتح أول ركعة منهما بـ 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم تقرأ ما تيسر من القرآن جهرًا، ثم تركع وتسجد مثلما تفعل في باقي الصلوات، بينما تكبر 5 تكبيرات في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام، ثم تقرأ ما تيسر من القرآن وتركع وتسجد، وعقب ذلك تجلس للتشهد وتسلم.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى

وأشارت الأوقاف إلى أنّ صيغة تكبيرات عيد الأضحى تأتي كالتالي «الله أكبر الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.. ولله الحمد.. الله أكبر كبيرا.. والحمد لله كثيرا.. وسبحان الله بكرة وأصيلا.. لا إله إلا الله وحده.. صدق وعده.. ونصر عبده.. وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.. لا إله إلا الله.. ولا نعبد إلا إياه.. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.. اللهم صل على سيدنا محمد.. وعلى آل سيدنا محمد.. وعلى أصحاب سيدنا محمد.. وعلى أنصار سيدنا محمد.. وعلى أزواج سيدنا محمد.. وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».